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Haberler Galatasaray Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Marcus Rashford'un yeni takımı açıklandı. Manchester United'ın yıldızının sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralandığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (BJK FB GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 10:05
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Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United forması giyen Marcus Rashford'ın yeni takımı açıklandı.

Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Rashford, Ruben Amorim yönetiminde süre bulmakta zorlanmış ve Portekizli çalıştırıcının oyuncudan beklediği katkıyı alamamasından dolayı transferine onay verdiği belirtilmişti.

Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiliz kanat oyuncusuna Trendyol Süper Lig devleri Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın ilgisi vardı. İşte Rashford'ın yeni takımı...

Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Aston Villa, İngiliz futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

İngiliz basınında çıkan haberlerde Aston Villa'nın yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonunun bulunduğu ve Rashford'ın sezonun ikinci bölümü için maaşının yüzde 75'ini karşılanacağı aktarıldı.

Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Bu oranın performansa bağlı olarak yüzde 90'a çıkabileceği belirtilirken Rashford, haftalık yaklaşık 400 bin Euro kazanıyor.

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