Marcus Rashford'un transferi açıklandı! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...
Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray ile adı anılan Marcus Rashford'un yeni takımı açıklandı. Manchester United'ın yıldızının sezon sonuna kadar satın alma opsiyonu ile kiralandığı duyuruldu. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray transfer haberleri (BJK FB GS spor haberi)
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Aston Villa, İngiliz futbolcuyu satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.
İngiliz basınında çıkan haberlerde Aston Villa'nın yaklaşık 50 milyon Euro'luk bir satın alma opsiyonunun bulunduğu ve Rashford'ın sezonun ikinci bölümü için maaşının yüzde 75'ini karşılanacağı aktarıldı.
Bu oranın performansa bağlı olarak yüzde 90'a çıkabileceği belirtilirken Rashford, haftalık yaklaşık 400 bin Euro kazanıyor.
Manchester United formasıyla bu sezon 24 maça çıkan Marcus Rashford 7 gol kaydetti. Kadro dışı kalması nedeniyle Rashford, Manchester United'ın son 12 maçında forma giyemedi.
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