Gaziantep FK - Galatasaray maçı CANLI İZLE | Gaziantep FK - G.Saray maçını canlı izle

Gaziantep FK - Galatasaray maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

Trendyol Süper Lig'in 22. hafta maçında Gaziantep FK ile Galatasaray karşı karşıya geliyor. Şampiyonluk mücadelesi veren Cimbom, zorlu deplasmanda hata yapmak istemiyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Ajax'a 2-1 kaybederek ilk 8 şansını kaybeden Galatasaray, Gaziantep FK karşısında yaralarını sarmak istiyor. Süper Lig lideri karşısında puan ya da puanlar almak isteyen Gaziantep FK ise 26 puanla 12. sırada yer alıyor.

MAÇIN İLK 11'LERİ

Gaziantep FK: Burak, Arda, Viana, Mandouki, Sorescu, Kozlowski, Ndiaye, Mustafa, Lungoyi, Maxim, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Sallai, Torreira, Sara, Jelert, Mertens, Osimhen, Ahmed

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇINI HABERİMİZDEN CANLI TAKİP EDEBİLİSİNİZ...

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçı 3 Şubat Pazartesi günü saat 20.00'de başladı.

GAZİANTEP FK - GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan Gaziantep FK - Galatasaray maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

İSPANYOL YILDIZ MORATA, İLK 18'DE

Sarı-kırmızılıların yeni transfer İspanyol yıldız Alvaro Morata da yedek kulübesinde yer aldı. İspanyol yıldız, teknik direktör Okan Buruk'un şans vermesi halinde formayı terletme şansı bulacak.

İKİ TAKIMIN TARAFTARLARI MAÇA İLGİ GÖSTERDİ

Süper Lig'in 22. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile karşılaşan Galatasaray'da taraftarlar, kendilerine ayrılan alandan takımlarına destek verdi.

Ev sahibi Gaziantep FK'nin taraftarları da koltukların tamamına yakınını doldurarak maça yoğun ilgi gösterdi.

İLK YARIDAN DAKİKALAR

5. dakikada Galatasaray, Ahmed Kutucu'nun golüyle 1-0 öne geçti. Mertens'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası çizgisi üzerinde topa gelişine vuran Ahmed Kutucu, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.