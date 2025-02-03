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Haberler Galatasaray Galatasaray Michy Batshuayi'nin ayrılığını resmen açıkladı! İşte bonservis ücreti...

Galatasaray Michy Batshuayi'nin ayrılığını resmen açıkladı! İşte bonservis ücreti...

Son dakika haberi: Galatasaray Belçikalı forvet oyuncusu Michy Batshuayi'nin Eintracht Frankfurt'a transfer olduğunu resmen açıkladı. İşte bonservis ücreti...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 23:18 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2025 Pazartesi 23:47
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Galatasaray Michy Batshuayi'nin ayrılığını resmen açıkladı! İşte bonservis ücreti...

Galatasaray'ın Belçikalı futbolcusu Michy Batshuayi, Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Michy Batshuayi Atunga'nın transferi konusunda Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Eintracht Frankfurt, kulübümüze net 3 milyon avro transfer ücreti ve 500 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödeyecektir." denildi.

Alman ekibi, sosyal medya hesabından yaptığı transfer duyurusunda, 31 yaşındaki oyuncu ile 30 Haziran 2027'ye kadar olmak üzere 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Batshuayi'nin yeni takımında 30 numaralı formayı giyeceği belirtildi.

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Michy Batshuayi, takımına 7 gol, 2 asistlik katkı yaptı.

İşte Eintracht Frankfurt'un transfer paylaşımı:

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