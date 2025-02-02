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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Alvaro Morata hamlesiyle ses getiren Galatasaray, şimdi rotasını savunmaya çevirdi. Stoper için Lille'den Alexsandro ve sağ beke de Tchatchoua isimleri dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2025 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Galatasaray transferde rotasını savunma hattına döndürdü. Alvaro Morata hamlesiyle forvete dünyaca ünlü bir yıldızı kazandıran Galatasaray, defanstaki eksiklerini de kapatmak istiyor.

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TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Transfer dönemi bitene kadar sağ bek ve stopere takviye yapmayı planlayan Cimbom'da isimler de netleşmeye başladı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Transfer listesinde Lille'den Alexsandro ve Verona'dan Jackson Tchatchoua isimleri ön planda yer aldı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Sezon başından bu yana stoper için Lille'in Brezilyalı yıldızı Alexsandro'yu izleyen Galatasaray, Fransız ekibiyle resmi temaslar kurdu.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Fransız basınında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki Alexsandro'yu istediği vurgulandı.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Aslan'da benzer bir hamle de sağ bek oyuncusu Jackson Tchatchou'da yapıldı. İtalyan ekibi Verona'da oynayan 23 yaşındaki sağ bekin satın alma opsiyonlu kiralanması isteniyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

TCHATCHOUA GALATASARAY'I İSTİYOR

Sağ bek transferi için G.Saray'ın listesinde olan Jackson Tchatchoua, sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

İtalyan basınında yer alan haberlerde; Kamerunlu sağ bekin kulübü Hellas Verona'ya bu durumu ilettiği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Öte yandan daha önce Galatasaray'da da forma giyen, Kamerun'un efsanelerinden Rigobert Song'un 23 yaşındaki Tchatchou'ya olumlu referans verdiği aktarıldı.

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