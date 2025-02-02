TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...
Alvaro Morata hamlesiyle ses getiren Galatasaray, şimdi rotasını savunmaya çevirdi. Stoper için Lille'den Alexsandro ve sağ beke de Tchatchoua isimleri dikkat çekti. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
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Sezon başından bu yana stoper için Lille'in Brezilyalı yıldızı Alexsandro'yu izleyen Galatasaray, Fransız ekibiyle resmi temaslar kurdu.
Fransız basınında yer alan haberlerde, sarı-kırmızılıların 25 yaşındaki Alexsandro'yu istediği vurgulandı.
Aslan'da benzer bir hamle de sağ bek oyuncusu Jackson Tchatchou'da yapıldı. İtalyan ekibi Verona'da oynayan 23 yaşındaki sağ bekin satın alma opsiyonlu kiralanması isteniyor.
TCHATCHOUA GALATASARAY'I İSTİYOR
Sağ bek transferi için G.Saray'ın listesinde olan Jackson Tchatchoua, sarı-kırmızılı formayı giymek istiyor.
İtalyan basınında yer alan haberlerde; Kamerunlu sağ bekin kulübü Hellas Verona'ya bu durumu ilettiği ifade edildi.
Öte yandan daha önce Galatasaray'da da forma giyen, Kamerun'un efsanelerinden Rigobert Song'un 23 yaşındaki Tchatchou'ya olumlu referans verdiği aktarıldı.
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