TRANSFER HABERİ | Galatasaray'da rota savunmaya çevrildi! 2 yıldız aday...

Galatasaray transferde rotasını savunma hattına döndürdü. Alvaro Morata hamlesiyle forvete dünyaca ünlü bir yıldızı kazandıran Galatasaray, defanstaki eksiklerini de kapatmak istiyor.

Transfer dönemi bitene kadar sağ bek ve stopere takviye yapmayı planlayan Cimbom'da isimler de netleşmeye başladı.