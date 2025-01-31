Yazık oldu

Avrupa Ligi'nde son hafta mücadelesinde Ajax'a konuk olan Galatasaray 2-1 kaybetti. Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası'nda üst üste 26 maç kaybetmeyen Aslan, Hollanda'da üzüldü, ilk 8 şansını teperek playoff'a kaldı. 18'de Barış Alper'in sağdan ortasında Osimhen'in kafa vuruşu etkiliydi. 22'de Abdülkerim'in enfes pasında Osimhen rakip savunmanın arkasına kaçtı, az farkla top dışarı çıktı. Ancak 23'te Ajax, 1-0 öne geçti. Akpom'un şutunda Muslera çelse de Traore boş kalınca golü kaydetti.

YA ALKMAAR YA MIDTJYLLAND

Avrupa Ligi'nde yoluna play-off'tan devam edecek Galatasaray'ın rakibi bugün netleşecek. Ligi 14. bitiren temsilcimiz ya Hollanda ekibi AZ Alkmaar ile ya da Danimarka'dan Midtjylland ile eşleşecek.

OSIMHEN'İN GOLÜ YETMEDİ

İkinci yarıya iyi başlayan sarı-kırmızılılar Ajax kalesinde baskısını artırdı. Fakat 58'de hızlı çıkan Hollanda ekibi Fitz- Jim ile farkı 2'ye çıkardı. Berkan'ın sektirdiği topta Fitz-Jim ceza sahası sağ çaprazdan düzgün bir şutla 2-0'ı buldu. 67'de Osimhen fırsatçılığını konuşturup Ajax defansının hatasını değerlendirmek istese de top yan ağlarda kaldı. 90+3'te kornerde gelen karambolde Osimen farkı 1'e indirdi.

Galatasaray, Avrupa kupaları tarihinde ilk kez Hollanda temsilcisi Ajax'la karşı karşıya geldi. İki takımın ilk karşılaşmasında sahadan yenik ayrıldı.

SARA BEŞ MAÇ SONRA

Sakatlığı nedeniyle 4 maç kaçıran ve Konya önünde sonradan oyuna dahil olan Gabriel Sara sonunda formasına kavuştu. 5 maç sonra sahaya ilk 11'de çıkan Brezilyalı futbolcu, orta alandaki boşluğu doldurdu.

FORMASI YIRTILDI

Eski takımı Ajax'a karşı G.Saray'ın en önemli silahlarından birisi olan Davinson Sanchez'in dünkü karşılaşmada forması yırtıldı. 18'de Brobbey'in çekmesi sonucunda forması yırtılan Kolombiyalı, kenara gelip yeni forma giydi.

YEDIĞIMIZ GOLLER ENGEL OLDU

G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk, Hollanda deplasmanında pozisyon bulduklarını ama puan almaya yetmediğini söyledi. Gol yollarında başarılı olduklarını belirten Buruk, yedikleri gollere dikkat çekerek şöyle konuştu: "Maçın başında istekli ve iştahlı değildik ama devamında maçın içerisine daha fazla girdik. Bir Avrupa maçında girilebilecek maksimum pozisyona girdik. Bir Avrupa maçında girebileceğiniz pozisyonlara girdik. Net pozisyonlar kaçırdık. Ajax takımı 5.30 gol beklentisi vermişti rakiplere, biz bugün 2.70'e ulaştık. Genel olarak çok fazla gol yedik. Buradan çıkamama sebebimiz yediğimiz goller."

OSIMHEN YİNE BOŞ GEÇMEDİ

G.Saray'ın başarılı futbolcusu Victor Osimhen dün çok istekli bir oyun sergiledi. İlk yarıda önemli pozisyonlardan yararlanamayan Nijeryalı çok çalıştı ve golünü attı. Mücadelenin uzatma dakikalarında topu filelerle buluşturan Osimhen, bu sezon resmi maçlardaki 17. golünü kaydetti. Ancak Osimhen'in bu golü mağlubiyete engel olamadı.

BERKAN'DAN KRİTİK HATA

Jakobs'un yokluğunda sol bekte forma giyen Berkan Kutlu maç boyunca kritik hamleler yaptı ama yenilen gollerde hatası vardı. İlk golde pozisyonunu kaybeden Berkan, ikinci golde ise ıska geçerek kritik bir hata yaptı.

YUNUS KENDİSİNİ ZORLADI

Ajax karşısında fazla etkili olamayan ve eski formunu özleten Yunus Akgün, dün kendisini çok zorladı. İkinci devrenin başlarında sakatlanan milli futbolcu bir süre bu şekilde devam etti. Daha sonra ise yerini Jelert'e bıraktı.

G.SARAY'IN 3 YILDIZI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

G.Saray'ın yıldızı Victor Osimhen, Lucas Torreira ve Davinson Sanchez karşılaşmada sarı kart gördüler. Üç isim gördükleri sarı kartlarla birlikte Avrupa Ligi'nde cezalı duruma düşerken, sıradaki maçta forma giyemeyecekler.

KADRODA İKİ DEĞİŞİKLİK VAR

Sarı-Kırmızılılar dünkü karşılaşmaya iki değişiklik ile çıktı. Berkan'ı sol beke çeken teknik direktör Okan Buruk, iyileşen Sara'ya da formasını teslim etti. Avrupa için henüz lisansı çıkarılmayan Sallai ve hafif sakatlığı bulunan Jakobs forma giyemedi.

WESLEY SNEİJDER TRİBÜNDEYDİ

Hollanda'daki karşılaşmayı G.Saray ve Ajax'ın unutulmaz oyuncularından Wesley Sneijder da takip etti. Hollanda basınına mücadeleyi değerlendiren efsane isime sarıkırmızılı taraftarlar da yoğun ilgi gösterdi ve fotoğraf çektirdiler.

TARAFTARLAR STADA AKIN ETTİ

Johan Cruijff Arena'da oynanan karşılaşmaya sarı-kırmızılı taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Hollanda ve çevre ülkelerden gelen G.Saraylı taraftarlar hem kendilerine ayrılan yeri tamamen doldurdu hem de Ajax tribününe akın etti.

HOLLANDA'DA REKOR

Sahadan yenilgiyle ayrılan G.Saray, galibiyeti denedi ama olmadı. Sarıkırmızılılar, Avrupa Ligi tarihinde Ajax deplasmanında en fazla şut çeken takım (28) oldu ancak yenilgiden kurtulamadı.