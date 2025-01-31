GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu
Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin Alvaro Morata ve kulübü ile anlaşma sağladığı açıklanmıştı. İspanyol golcünün transferi hakkında son olarak sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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İtalyan gazeteci bugün bir gelişmeyi daha duyurdu.
TRANSFER RESMİYET KAZANMAK ÜZERE
Fabrizio Romano; Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferi ile ilgili yeni haberinde, sarı-kırmızılı ekibin İspanyol futbolcunun transferini netleştirmek için tüm resmi adımları atmaya hazırlandığını yazdı.
Romano, haberin devamında dün itibarıyla sözlü olarak Milan'dan kiralandığı açıklanan Morata için kulüpten kulübe atılacak adımların beklendiğini belirtti.
İtalyan gazeteci son olarak 32 yaşındaki ismin Galatasaray'a transfer olmayı zaten kabul ettiğini vurguladı.
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