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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Galatasaray'da transferde önemli gelişmeler yaşanıyor. Hücum hattına bir takviye yapmak isteyen sarı-kırmızılı ekibin Alvaro Morata ve kulübü ile anlaşma sağladığı açıklanmıştı. İspanyol golcünün transferi hakkında son olarak sıcak bir gelişme daha yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 11:20
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GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Galatasaray'da ara transferde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Sezonun geri kalan kısmında Mauro Icardi'nin sakatlığı sonrası Michy Batshuayi'den beklediği verimi alamayan sarı-kırmızılı ekipte, gündeme Alvaro Morata ismi gelmişti.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, Galatasaray'ın İspanyol futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere başladığını duyurmuş ve "Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması için görüşmeler sürüyor, tüm taraflar önümüzdeki saatlerde anlaşmayı imzalamaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

İtalyan gazeteci bugün bir gelişmeyi daha duyurdu.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

TRANSFER RESMİYET KAZANMAK ÜZERE

Fabrizio Romano; Alvaro Morata'nın Galatasaray'a transferi ile ilgili yeni haberinde, sarı-kırmızılı ekibin İspanyol futbolcunun transferini netleştirmek için tüm resmi adımları atmaya hazırlandığını yazdı.

GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Romano, haberin devamında dün itibarıyla sözlü olarak Milan'dan kiralandığı açıklanan Morata için kulüpten kulübe atılacak adımların beklendiğini belirtti.

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