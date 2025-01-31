GALATASARAY HABERİ | Alvaro Morata transferinde sıcak gelişme! Ünlü gazeteci duyurdu

Ünlü spor gazetecisi Fabrizio Romano, Galatasaray'ın İspanyol futbolcuyu transfer etmek için görüşmelere başladığını duyurmuş ve "Anlaşmanın kısa sürede tamamlanması için görüşmeler sürüyor, tüm taraflar önümüzdeki saatlerde anlaşmayı imzalamaya hazır." ifadelerini kullanmıştı.