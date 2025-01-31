Aslanlar Avrupa'da

Ligde namağlup devam eden Galatasaray Fuzul Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde Uluslararası Tekerlekli Sandalye Basketbol Federasyonu tarafından organize edilen (IWBF) Şampiyonlar Kupası gruplarına Almanya'da çıkacak. Wetzlar August Bebel Sporthalle'de oynanacak maçın biletleri RSV Lahn- Dill takımı internet sitesinden satışa sunulurken, başantrenör Sedat İncesu'nun öğrencileri çeyrek final ve İstanbul'da düzenlenecek Final- Four maçlarına adını yazdırma mücadelesi verecek. Müsabakalar, Galatasaray TV Youtube Kanalı'ndan canlı olarak ekranlara gelecek. Engelsiz Aslanlar ilk maçta bugün TSİ 14.15'te İspanyol Econy Gran Canaria ile oynayacak.