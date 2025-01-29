TRANSFER HABERİ - Galatasaray'da Osimhen çılgınlığı! Teklif edilen rakam ortaya çıktı
Son dakika haberi: Galatasaray, sezon başında Napoli'den kiraladığı Victor Osimhen'i kadrosuna katmak istiyor. Bir yandan ara transferde kadrosuna takviyeler yapmak için yoğun mesai harcayan yönetim diğer yandan sarı kırmızılı taraftarların sevgilisi haline gelen Nijeryalı golcünün bonservisini almak için harekete geçti. İtalyan basını Galatasaray'ın Osimhen için yaptığı flaş teklifi duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ (Enes Cevahirci - Fotomac.com.tr)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:07 Güncelleme Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 11:14
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İtalyan basını Galatasaray'ın Victor Osimhen'in bonservisini almak için Napoli'ye teklif yaptığını duyurdu.
Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Corriere dello Sport'tan derlediği habere göre; Sarı kırmızılılar, Victor Osimhen için 65 milyon Euro teklifini İtalyan ekibine iletti.
Haberde, Napoli'nin bu teklifi reddetiği ve serbest kalma bedeli olan 75 milyon Euro'yu istediği kaydedildi.
SADECE G.SARAY'A 75 MİLYON EURO
Sarı kırmızılılar kiralama ücreti olarak 6 milyon Euro ödediği için Osimhen'in serbest kalma maddesi sadece Galatasaray'a 75 milyon Euro olduğu aktarıldı.
Osimhen'i almak isteyen diğer kulüplerin ise Ocak ayında transfer edebilmesi için 81 milyon Euro ödemeleri gerektiği de belirtildi.
Napoli Başkanı Aurelio de Laurentiis'in Osimhen transferinde indirim yapmayacağı ve oyuncunun performansını yakından takip ettiği ifade edildi.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 maçta görev alan Victor Osimhen 16 gol, 5 asist kaydetti.
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