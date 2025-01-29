Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Dış sahada PSV ile oynadığı 4 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise beraberlik çıkardı. Bu sezonki AZ Alkmaar maçıyla Hollanda'dan ilk kez puanla dönen Galatasaray, Ajax'ı yenerek Hollanda deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.