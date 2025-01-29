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Haberler Galatasaray Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların ilk 8'e kalması için mutlak kazanması gerekiyor. Avrupa kupalarında 326. sınavına çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Ajax maçı muhtemel 11'i... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ocak 2025 Çarşamba 14:40
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Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında yarın deplasmanda Hollanda temsilcisi Ajax ile karşılaşacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki 326. mücadelesine çıkacak.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa organizasyonlarındaki 325 müsabakanın 116'sından galibiyetle ayrılırken 121 karşılaşmada rakiplerine mağlup oldu. Galatasaray, 88 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Avrupa maçlarında rakip fileleri 447 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde 490 gole engel olamadı.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

"Kupa 2"de 100 maçı geçti

Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 102. kez mücadele edecek.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 101 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Bu maçlarda rakip fileleri 164 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 133 gol gördü.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Avrupa Ligi'nde son 21 maçın 19'unda kaybetmedi

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 21 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 21 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Avrupa kupalarında Galatasaray

Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Hollanda takımlarına karşı performansı

Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 10. sınavını verecek.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 9 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Deplasmanda galibiyeti yok

Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemedi.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Dış sahada PSV ile oynadığı 4 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise beraberlik çıkardı. Bu sezonki AZ Alkmaar maçıyla Hollanda'dan ilk kez puanla dönen Galatasaray, Ajax'ı yenerek Hollanda deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Ajax ile ilk resmi randevu

Galatasaray ile Ajax ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Ajax, sarı-kırmızılı ekibin 1956'dan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak. Hiçbir resmi müsabakada eşleşmeyen iki takım, daha önce 2 özel maçta rakip oldu.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin açılışı 15 Ocak 2011'de Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci karşılaşma ise 11 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı. Söz konusu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

KEREM DEMİRBAY VE ICARDI KADRODA YOK

Sakatlıkları süren Kerem Demirbay ve sezonu kapatan Mauro Icardi, Ajax deplasmanında takımını yalnız bırakcak.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

SARA İLK 11'E GERİ DÖNDÜ!

Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan mücadelede sakatlanan Gabriel Sara ilk 11'e geri dönüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu hafta boyunca takımla birlikte çalışmalara katıldı.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

Okan Buruk'un zorlu deplasmanda sahaya süreceği ilk 11'i belli oldu.

Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i

İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen

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