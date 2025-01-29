Okan Buruk'un orta saha planı belli oldu! İşte Galatasaray'ın Ajax maçı 11'i
UEFA Avrupa Ligi 8. haftasında Galatasaray deplasmanda Ajax'a konuk olacak. Sarı kırmızılıların ilk 8'e kalması için mutlak kazanması gerekiyor. Avrupa kupalarında 326. sınavına çıkacak olan Galatasaray'da Okan Buruk'un sahaya süreceği ilk 11 merak ediliyor. İşte Galatasaray'ın Ajax maçı muhtemel 11'i... | GALATASARAY HABERLERİ
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"Kupa 2"de 100 maçı geçti
Galatasaray, Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en önemli ikinci futbol turnuvasında 102. kez mücadele edecek.
1999-2000 sezonunda UEFA Kupası'nı kaldıran sarı-kırmızılı ekip, "Kupa 2"de çıktığı 101 karşılaşmada 40 galibiyet, 35 beraberlik, 26 yenilgi yaşadı.
Bu maçlarda rakip fileleri 164 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 133 gol gördü.
Avrupa Ligi'nde son 21 maçın 19'unda kaybetmedi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki son 21 karşılaşmanın 19'unda yenilmedi.
Sarı-kırmızılı takım, 2021-22 sezonuyla başlayan süreçte "Kupa 2"de 21 karşılaşmaya çıktı. Galatasaray, bu maçların 9'unu kazandı, 10'undan beraberlikle ayrıldı.
Bu süreçte İspanyol devi Barcelona'ya sahasında 2-1 yenilen "Cimbom", deplasmanda da Çekya temsilcisi Sparta Prag'a 4-1 mağlup oldu.
Avrupa kupalarında Galatasaray
Sarı-kırmızılı ekibin Avrupa kupası organizasyonlarındaki performansı şöyle:
Hollanda takımlarına karşı performansı
Galatasaray, Avrupa kupalarında Hollanda takımlarına karşı 10. sınavını verecek.
Sarı-kırmızılılar ile Hollanda temsilcileri arasında bugüne kadar 9 maç yapıldı. Söz konusu müsabakaların 2'sini kazanabilen "Cimbom", 1 beraberlik ve 6 yenilgi yaşadı.
Galatasaray, bu karşılaşmalarda rakip fileleri 9 kez havalandırırken, kalesinde 18 gol gördü.
Deplasmanda galibiyeti yok
Galatasaray, Hollanda takımlarıyla deplasmanda oynadığı 5 maçta galip gelemedi.
Dış sahada PSV ile oynadığı 4 maçı da kaybeden sarı-kırmızılı ekip, AZ Alkmaar ile yaptığı tek maçtan ise beraberlik çıkardı. Bu sezonki AZ Alkmaar maçıyla Hollanda'dan ilk kez puanla dönen Galatasaray, Ajax'ı yenerek Hollanda deplasmanında ilk galibiyetini arayacak.
Ajax ile ilk resmi randevu
Galatasaray ile Ajax ilk kez bir resmi maçta karşı karşıya gelecek.
Ajax, sarı-kırmızılı ekibin 1956'dan bu yana UEFA organizasyonlarında mücadele edeceği 112. takım olacak. Hiçbir resmi müsabakada eşleşmeyen iki takım, daha önce 2 özel maçta rakip oldu.
Galatasaray'ın iç saha maçlarını oynadığı Ali Sami Yen Spor Kompleksi'nin açılışı 15 Ocak 2011'de Ajax ile yapılan özel maçla gerçekleştirildi. Müsabaka golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci karşılaşma ise 11 Ocak 2014'te Antalya'daki özel bir turnuvada yapıldı. Söz konusu maçı Galatasaray 2-1 kazandı.
KEREM DEMİRBAY VE ICARDI KADRODA YOK
Sakatlıkları süren Kerem Demirbay ve sezonu kapatan Mauro Icardi, Ajax deplasmanında takımını yalnız bırakcak.
SARA İLK 11'E GERİ DÖNDÜ!
Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile oynanan mücadelede sakatlanan Gabriel Sara ilk 11'e geri dönüyor. Brezilyalı orta saha oyuncusu hafta boyunca takımla birlikte çalışmalara katıldı.
Okan Buruk'un zorlu deplasmanda sahaya süreceği ilk 11'i belli oldu.
İŞTE G.SARAY'IN MUHTEMEL 11'İ
Muslera, Kaan Ayhan, Abdülkerim, Davinson Sanchez, Jakobs, Torreira, Sara, Barış Alper, Yunus Akgün, Mertens, Osimhen
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