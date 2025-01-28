Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"
Galatasaray, efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgileniyor. İstanbul'da doğan 26 yaşındaki on numara ile ilgili dış basında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Premiership devi Rangers'taki sözleşmesi bitecek olan Hagi, babasının izinden gidip sarı kırmızılı formayı giyebilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 19:23 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 19:48
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fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Daily Record'dan derlediği habere göre sarı kırmızılılar transfer için devreye girdi.
Sezon sonunda Rangers ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu, kulüp ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.
Haberde aktarılana göre Alaves'ten kiralık olaran dönen Ianis, Premiership devinin kendisine sunduğu yeni sözleşme teklifini yeterli bulmadığı için görüşmelerde mesafe katedilemedi.
Bu nedenle sezon sonunda Hagi'nin Rangers'tan ayrılması beklenirken Galatasaray'ın oyuncu ile uzun zamandır ilgilendiği açıklandı.
Florya yönetiminin İskoç ekibi ile Hagi için temasa geçmesi ve oyuncu ile arasında babası sebebiyle oluşan duygusal bağın da katkısı ile transferi bitirmesi bekleniyor.
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