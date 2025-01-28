Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Ianis, Ocak 2019'da verdiği bir demeçte, "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem." demişti.