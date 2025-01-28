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Haberler Galatasaray Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Galatasaray, efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgileniyor. İstanbul'da doğan 26 yaşındaki on numara ile ilgili dış basında dikkat çeken iddialar ortaya atıldı. Premiership devi Rangers'taki sözleşmesi bitecek olan Hagi, babasının izinden gidip sarı kırmızılı formayı giyebilir. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray transfer haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 19:23 Güncelleme Tarihi: 28 Ocak 2025 Salı 19:48
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ÖMER ÇAĞRI AKDERE
Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Trendyol Süper Lig'de liderliğini sürdüren Galatasaray, efsane oyuncusu Gheorghe Hagi'nin oğlu Ianis Hagi ile ilgileniyor.

Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

İstanbul'da doğan genç 10 numaranın sarı kırmızılılar ile arasındaki duygusal bağ nedeni ile transfere sıcak baktığı belirtildi.

Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Ianis, Ocak 2019'da verdiği bir demeçte, "Hagi isminin Galatasaray için ne kadar önemli olduğunu biliyorum. Galatasaray çok büyük bir kulüp ama gelecek ne gösterir bilemiyorum. Tabii ki Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem." demişti.

Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

fotomac.com.tr editörü Ömer Çağrı Akdere'nin Daily Record'dan derlediği habere göre sarı kırmızılılar transfer için devreye girdi.

Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Sezon sonunda Rangers ile sözleşmesi bitecek olan futbolcu, kulüp ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlayamadı.

Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Haberde aktarılana göre Alaves'ten kiralık olaran dönen Ianis, Premiership devinin kendisine sunduğu yeni sözleşme teklifini yeterli bulmadığı için görüşmelerde mesafe katedilemedi.

Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Bu nedenle sezon sonunda Hagi'nin Rangers'tan ayrılması beklenirken Galatasaray'ın oyuncu ile uzun zamandır ilgilendiği açıklandı.

Ianis Hagi Aslan oluyor! "Galatasaray'a hiçbir zaman 'hayır' demem"

Florya yönetiminin İskoç ekibi ile Hagi için temasa geçmesi ve oyuncu ile arasında babası sebebiyle oluşan duygusal bağın da katkısı ile transferi bitirmesi bekleniyor.

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