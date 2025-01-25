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Haberler Galatasaray Galatasaray 1-0 TÜMOSAN Konyaspor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Galatasaray 1-0 TÜMOSAN Konyaspor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, sahasında ağırladığı TÜMOSAN Konyaspor’u 1-0 mağlup etti. İşte maçın detayları… | Son dakika Galatasaray spor haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 18:51 Güncelleme Tarihi: 25 Ocak 2025 Cumartesi 21:16
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Galatasaray 1-0 TÜMOSAN Konyaspor | MAÇ SONUCU – ÖZET (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de son karşılaşmasını Atakaş Hatayspor deplasmanında oynayan ve 1-1 berabere kalarak puan kaybeden Galatasaray, TÜMOSAN Konyaspor karşısında hata yapmadı. Sarı kırmızılı ekip, mücadeleyi 1-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı ve Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını maç fazlası ile 9 puana çıkardı. İşte karşılaşmadan önemli dakikalar...

AHMED KUTUCU RAMS PARK'TA

Galatasaray'ın ikas Eyüpspor'dan renklerine bağladığı Ahmed Kutucu, maç öncesi tribünlere üçlü çektirdi.

MUSLERA TARİHE GEÇTİ

Fernando Muslera, Galatasaray tarihinin Süper Lig'de en çok maça çıkan oyuncusu oldu. Sarı kırmızılı forma ile 429. Süper Lig maçına çıkan file bekçisi, Bülent Korkmaz'ın rekorunu kırdı.

Galatasaray Spor Kulübü 2. Başkanı Metin Öztürk tarafından maç öncesinde Muslera'ya plaket ve kendisine özel hazırlanan forma hediye edildi.

Galatasaray taraftarından Muslera'ya destek! Devamını Oku BUNU DA OKU

OSIMHEN ÇİZGİYE TAKILDI

Galatasaray'ın golü ofsayt nedeni ile iptal edildi. İşte o pozisyon...

G.Saray'ın golü ofsayta takıldı! Devamını Oku BUNU DA OKU

G.SARAY PENALTI KAZANDI

Galatasaray'ın VAR'dan kazandığı penaltıyı Victor Osimhen gole çevirdi ve sarı kırmızılılar dakika 22'de 1-0 öne geçti. İşte o pozisyon...

RAMS Park'ta VAR'dan penaltı! Devamını Oku BUNU DA OKU

OSIMHEN GÜNDEM OLDU

Victor Osimhen, attığı penaltı golünün ardından yaptığı gol sevinci ile sosyal medyada gündem oldu.

Osimhen'den "ağlama" sevinci Devamını Oku BUNU DA OKU

BİR GOLE DAHA VAR ENGELİ

Galatasaray'ın dakika 54'te Victor Osimhen ile bulduğu gol, VAR incelemesinin ardından iptal edildi. İşte o pozisyon...

G.Saray'ın bir golü daha VAR'a takıldı Devamını Oku BUNU DA OKU

AHMED KUTUCU SAHADA

Maç öncesi taraftarlardan yoğun ilgi gören Ahmed Kutucu, 71. dakikada Dries Mertens'in yerine oyuna dahil oldu. Ahmed, oyuna girdikten 1 dakika sonra sarı kart gördü.

GALİBİYET ÜÇLÜSÜ MUSLERA'DAN

TÜMOSAN Konyaspor galibiyeti ile birlikte tüm kulvarlarda 11 maçın ardından kalesini gole kapatan Galatasaray'da galibiyet üçlüsünü Fernando Muslera'dan geldi.

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