Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak o yıldızı kadrosuna katarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde cevap vermek istiyor. İşte detaylar...
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MİLAN TAKVİYE YAPACAK
Son 7 haftadır Milan formasından uzak kalan, ondan önceki 2 maçta da sadece 21 dakika forma giyen Sırp futbolcu için kiralama teklifi yapıldı. Sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak isteyen sarı- kırmızılılar Milan'ın savunmaya yapacağı takviyeleri bekliyor.
Sezon başında 18 milyon Euro'ya Milan'a katılan Pavlovic için bu rakamın üzerinde bir satış gerçekleştirmek isteyen Milan, Disasi'nin de aralarında bulunduğu isimlerden birini transfer ederse Sırp yıldızın ayrılışı kolaylaşacak.
TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK
İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanan Pavlovic, daha önce F.Behçe'nin transfer gündemindeyken vatandaşı Dusan Tadic ile görüşmüştü.
Türkiye hakkında olumlu referans alan Sırp futbolcu, Süper Lig'de oynamaya yeşil ışık yakmıştı.
Şimdi G.Saray yönetimi, Milan'ı ikna edip Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan oyuncuyu getirmek için kolları sıvadı.
Henüz 23 yaşında olmasına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olan Pavlovic, Sırbistan Milli Takım forması altında 43 maça çıkarken 4 de gol attı.
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