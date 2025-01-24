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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılar son olarak o yıldızı kadrosuna katarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye transferde cevap vermek istiyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

Transfer döneminde henüz istediği adımları atamayan G.Saray'da önümüzdeki günlerde büyük bir hareketlilik yaşanacağa benziyor.

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

1.5 aydır görüşmelerde bulunduğu Milan Skriniar'ı ezeli rakibi F.Bahçe'ye kaptıran sarı-kırmızılılar hem bu transferin rövanşını almaya hem de savunmadaki boşluğunu doldurmaya hazırlanıyor.

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

Skriniar transferinden önce ismi F.Bahçe ile anılan Strahinja Pavlovic için nabız yoklayan sarı-kırmızılı yönetim, Milan ile orta yol bulmaya çalışacak.

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

MİLAN TAKVİYE YAPACAK

Son 7 haftadır Milan formasından uzak kalan, ondan önceki 2 maçta da sadece 21 dakika forma giyen Sırp futbolcu için kiralama teklifi yapıldı. Sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak isteyen sarı- kırmızılılar Milan'ın savunmaya yapacağı takviyeleri bekliyor.

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

Sezon başında 18 milyon Euro'ya Milan'a katılan Pavlovic için bu rakamın üzerinde bir satış gerçekleştirmek isteyen Milan, Disasi'nin de aralarında bulunduğu isimlerden birini transfer ederse Sırp yıldızın ayrılışı kolaylaşacak.

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

TÜRKİYE'YE YEŞİL IŞIK

İtalyan ekibinden ayrılmaya hazırlanan Pavlovic, daha önce F.Behçe'nin transfer gündemindeyken vatandaşı Dusan Tadic ile görüşmüştü.

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

Türkiye hakkında olumlu referans alan Sırp futbolcu, Süper Lig'de oynamaya yeşil ışık yakmıştı.

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

Şimdi G.Saray yönetimi, Milan'ı ikna edip Türkiye'ye gelmeye sıcak bakan oyuncuyu getirmek için kolları sıvadı.

Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

Henüz 23 yaşında olmasına rağmen önemli bir tecrübeye sahip olan Pavlovic, Sırbistan Milli Takım forması altında 43 maça çıkarken 4 de gol attı.

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