Galatasaray'dan olay hamle! Fenerbahçe'ye bu transferle cevap verecekler

MİLAN TAKVİYE YAPACAK Son 7 haftadır Milan formasından uzak kalan, ondan önceki 2 maçta da sadece 21 dakika forma giyen Sırp futbolcu için kiralama teklifi yapıldı. Sözleşmeye satın alma opsiyonu koymak isteyen sarı- kırmızılılar Milan'ın savunmaya yapacağı takviyeleri bekliyor.