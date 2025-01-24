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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan Ahmed Kutucu paylaşımı

Galatasaray'dan Ahmed Kutucu paylaşımı

Galatasaray yeni transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcu Ahmet Kutucu'yu kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla açıkladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ocak 2025 Cuma 12:32
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Galatasaray'dan Ahmed Kutucu paylaşımı

Galatasaray yeni transferini resmen duyurdu. Sarı-kırmızılı kulüp, genç futbolcu Ahmet Kutucu'yu kadrosuna kattığını sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla açıkladı. Galatasaray paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Çocukluk aşkına hoş geldin Ahmed Kutucu!" İşte Galatasaray'ın paylaşımı...

Öte yandan, Ahmed Kutucu transferin ardından Galatasaray YouTube kanalına ilk açıklamalarında bulundu. İşte Kutucu'nun açıklamaları...

"ÇOCUKLUK AŞKIM"

"Tabii ki her zaman hayalimdi Galatasaray'da oynamak. Çocukluk aşkım sonuçta. Ondan dolayı şu anda burada olmak çok farklı bir şey."

"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK TAKIMI"

"Transfer süreci çok aniden gelişti. Galatasaray'ın beni istediğini duyduğumda bu işin çabuk olmasını istedim. Çünkü çocuklum aşkım burası. Türkiye'nin en büyük takımı beni istedi. Menajerime de gitmek istediğimi ilettim. Böyle bir süreçti. Şimdi de oldu Allah'a şükür."

"SABIRSIZLANIYORUM"

"Sabırsızlanıyorum taraftarımızın önünde oynamak için. Çok farklı bir duygu olacağını biliyorum. Çok heyecanlıyım. İnşallah bugün çabuk geçer. Çok sabırsızlanıyorum."

"İnşallah güzel bir süreç olur. İnşallah bu sezon şampiyonlukla bitiririz."

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