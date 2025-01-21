Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!
UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İşte bu karşılaşmanın ardından güncel ülke puanımız...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 20:26 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 20:35
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İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:
1- İngiltere: 94.872
2- İtalya: 83.106
3- İspanya: 77.845
4- Almanya: 74.410
5- Fransa: 61.521
6- Hollanda: 57.898
7- Portekiz: 55.016
8- Belçika: 50.600
9- Çekya: 41.050
10- TÜRKİYE: 40.900
11- Norveç: 34.000
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