Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Bu mücadele 3-3 berabere biterken, sarı-kırmızılıların gollerini Davinson, Abdülkerim ve Osimhen kaydetti. Ukrayna ekibinde ise golleri Vanat ile Yarmolenko attı.