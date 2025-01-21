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Haberler Galatasaray Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

UEFA Avrupa Ligi'nin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray sahasında Dinamo Kiev ile kozlarını paylaştı. Sarı-kırmızılılar bu mücadeleden 3-3'lük beraberlikle ayrıldı. İşte bu karşılaşmanın ardından güncel ülke puanımız...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 20:26 Güncelleme Tarihi: 21 Ocak 2025 Salı 20:35
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Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ediyor. Ligin 7. haftasında temsilcimiz Galatasaray, sahasında Dinamo Kiev ile karşılaştı.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

Bu mücadele 3-3 berabere biterken, sarı-kırmızılıların gollerini Davinson, Abdülkerim ve Osimhen kaydetti. Ukrayna ekibinde ise golleri Vanat ile Yarmolenko attı.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

Bu maçın ardından UEFA ülke puanı sıralamasında son durum belli oldu.

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

İŞTE UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASINDA SON DURUM:

1- İngiltere: 94.872

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

2- İtalya: 83.106

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

3- İspanya: 77.845

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

4- Almanya: 74.410

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

5- Fransa: 61.521

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

6- Hollanda: 57.898

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

7- Portekiz: 55.016

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

8- Belçika: 50.600

Türkiye kaçıncı sırada? İşte Galatasaray'ın maçının ardından güncel ülke puanımız!

9- Çekya: 41.050

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