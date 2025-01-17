Galatasaray deplasman serisini sürdürmek istiyor!

Trendyol Süper Lig'de 20. haftasında bugün Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray 3 puana odaklandı. Mersin'deki maç, 20.00'da başlayacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde 18 haftada yenilmeden 16 galibiyet ve 2 beraberlikle 50 puan toplayan sarı-kırmızılılar, liderlik koltuğunda oturuyor. Hatayspor ise 1 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 18. sırada. Hatayspor'da yeni hoca Murat Şahin de ilk maçına çıkacak.

DEPLASMANDA ÇOK İYİ

Süper Lig'de zirve yarışında en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde olan Galatasaray, özellikle deplasmanda elde ettiği başarıyla dikkat çekiyor. Cimbom, bu sezon ligde çıktığı tüm deplasman maçlarını kazandı. Aslan, Süper Lig'de dış sahadaki kazanma rekorunu da elinde tutuyor. Galatasaray, bu sezon son olarak Başakşehir'i mağlup ederek rakip sahadaki 8. maçını galibiyetle tamamladı ve toplamda 17 maçlık seri yakalamasını bildi.

SON YENİLGİ MERSİN'DE

Galatasaray Süper Lig'de oynadığı son 17 deplasman maçında yenilmedi. En son 11 Ocak 2024'te Sivas'ta 1-1'lik beraberliğe razı olan sarı-kırmızılı takım iki sezondur dış sahada adeta rakip tanımıyor. Galatasaray ligde deplasmanda son yenilgisini geçen sezonun ilk yarısında Mersin'de Hatay önünde yaşamıştı.

BARIŞ ALPER FORMDA

Son oynanan Başakşehir maçında 2 kez fileleri havalandıran Barış Alper Yılmaz, bu sezon resmi maçlardaki gol sayısını 11'e çıkardı. Süper Lig maçlarında 10 gol atan ve formda bir görüntü çizen milli futbolcu, Avrupa Ligi karşılaşmalarında da bir kez topu ağlarla buluşturdu.

BURUK'TAN UYARI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, ligde kalma mücadelesi veren ve hoca değişikliğine giden Hatayspor için takımını uyardı. Rakibi hafife almamaları konusunda net konuşan Okan Buruk'un "Son mağlubiyetimizi bu statta ve aynı takımdan almıştık. Kimse rehavete kapılmasın. Bu tip maçlar daha zor geçiyor. Motivasyon sorunu yaşamayalım. En kritik maçlardan birine çıkacağız. Rakibimizi asla küçümsemeyelim" diye konuştuğu öğrenildi.

SARA YİNE YOK

Orta sahada sakatlığı devam eden Gabriel Sara, bugünkü Hatayspor maçında yer alamayacak. Brezilyalı futbolcunun yanı sıra Hakim Ziyech ile tedavisi süren Mauro İcardi de kadroda yok.

23 MAÇLIK SERİ

Süper Lig, Türkiye Kupası ve Avrupa Ligi'nde mücadele eden Galatasaray, çıktığı son 23 maçta yenilmedi. G.Saray, 27 Ağustos'taki Young Boys yenilgisinden sonra 23 maçta 17 galibiyet ve 6 beraberlik aldı.

4 İSİM KART SINIRINDA

Galatasaray'da Hatayspor maçı öncesi 4 isim sarı kart cezası sınırında bulunuyor. Barış Alper Yılmaz, Torreira, Muslera ve Abdülkerim, bu akşamki maçta sarı kart gördükleri takdirde 21. haftadaki Konyaspor maçında cezalı duruma düşecekler.

HAZIRLIKLAR TAMAM

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında bu akşam Hatayspor'a konuk olacak Galatasaray hazırlıklarını tamamladı. Topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi. Sarı-kırmızılılar antrenmanın ardından Mersin'e gitti. Kafileyi Mersin'de taraftarlar karşıladı.

OSIMHEN FAKTÖRÜ

Aslan'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, attığı gollerle sarı-kırmızılı takımın galibiyetlerinde önemli rol oynuyor. Osimhen, bu sezon çıktığı 17 maçta 13 gol attı. Süper Lig'de 13 karşılaşmada 10 gol kaydeden 26 yaşındaki forvet, Avrupa Ligi'nde de 4 maçta 3 kez fileleri havalandırdı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Hatayspor: BEKAJ, KERİM, KILAMA, CALVO, KAMİL AHMET, ABDULKADİR, DIACK, GÖRKEM, FERNANDES, BOUTOBBA, ABOUBAKAR

Galatasaray: MUSLERA, KAAN, SANCHEZ, ABDÜLKERİM, JAKOBS, TORREIRA, KEREM, BARIŞ, MERTENS, YUNUS, (SALLA) OSIMHEN