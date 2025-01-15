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Haberler Galatasaray Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!

Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan başka takıma transfer olan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu yeni takımında sergilediği performansla tüm eleştiri oklarını üzerine çekti. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 13:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 13:17
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MESUT ERKAM ŞAHİN
Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!

Galatasaray yaz transfer döneminde pek çok yıldızı kadrosuna kattı.

Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!

Sarı-kırmızılılarda birçok oyuncuyla da yollar ayrıldı.

Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!

Cimbom'dan başka takımın yolunu tutan o futbolcu ise sergilediği kötü performansla resmen gündeme oturdu.

Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!

Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha yeni takımına büyük hayal kırıklığı yaşattı.

Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!

fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin'in, news.dayfr'den derlediği haberde Zaha için "Premier Lig tecrübesine sahip bir oyuncu için tam bir fiyasko.

Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!

Zaha, Lyon'a hiçbir zaman uyum sağlayamadı." sözlerine yer verildi.

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