Galatasaray'dan ayrılan o yıldızı yeni takımında yerden yere vurdular!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'dan başka takıma transfer olan o futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Futbolcu yeni takımında sergilediği performansla tüm eleştiri oklarını üzerine çekti. İşte detaylar...
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 13:13 Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2025 Çarşamba 13:17
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Yaz transfer döneminde Galatasaray'dan Fransız ekibi Lyon'a kiralık olarak giden Wilfried Zaha yeni takımına büyük hayal kırıklığı yaşattı.
fotomac.com.tr editörlerinden Mesut Erkam Şahin'in, news.dayfr'den derlediği haberde Zaha için "Premier Lig tecrübesine sahip bir oyuncu için tam bir fiyasko.
Zaha, Lyon'a hiçbir zaman uyum sağlayamadı." sözlerine yer verildi.
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