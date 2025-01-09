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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın radarındaki iki genç yıldız!

Galatasaray'ın radarındaki iki genç yıldız!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürürken scouting çalışmalarına da büyük önem veriyor. İngiliz basınında yer alan bir haber, sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili dikkat çekici detaylar paylaştı. Habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki iki genç yeteneği takibe aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

Sarı-kırmızılı takım bir yandan ara transfer dönemi için mesai harcarken öte taraftan scouting konusunda ciddi mesai harcıyor.

Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

Son yıllarda scouting konusunda önemli işlere imza atan Galatasaray'da hummalı çalışmalar sürüyor.

Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

İngiliz basınında konuyla ilgili önemli bir haber dikkat çekti.

Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki iki yıldızı izlediği bildirildi.

Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

Southampton'dan stoper Taylor Bellis ve Rapid Wien'den orta saha Mamadou Sangare'nin çok beğenildiği iddia edildi.

Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

Premier Lig'de Southampton'la 19 maça çıkan savunmacı Bellis, İngiltere Milli Takımı'na da seçildi.

Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

Avusturya'da Rapid Wien ile bu sezon 29 resmi maça çıkan merkez orta saha Sangare, 1 gol attı, 3 asist yaptı ve halihazırda Mali Milli Takımı'nda oynuyor.

Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

İki yıldızı Okan Buruk'un da iyi tanıdığı ve son derece beğendiği öne sürüldü.

Galatasaray'ın radarında iki genç yıldız!

CITY'DEN YETİŞTİ

Southampton'da forma giyen Taylor Harwood-Bellis, İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin altyapısında yetişti.

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