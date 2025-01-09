Galatasaray'ın radarındaki iki genç yıldız!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Galatasaray ara transfer dönemi için hazırlıklarını sürdürürken scouting çalışmalarına da büyük önem veriyor. İngiliz basınında yer alan bir haber, sarı-kırmızılıların transfer gündemiyle ilgili dikkat çekici detaylar paylaştı. Habere göre Galatasaray, 22 yaşındaki iki genç yeteneği takibe aldı. İşte detaylar... (GS spor haberleri)
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Sarı-kırmızılıların 22 yaşındaki iki yıldızı izlediği bildirildi.
Southampton'dan stoper Taylor Bellis ve Rapid Wien'den orta saha Mamadou Sangare'nin çok beğenildiği iddia edildi.
Premier Lig'de Southampton'la 19 maça çıkan savunmacı Bellis, İngiltere Milli Takımı'na da seçildi.
Avusturya'da Rapid Wien ile bu sezon 29 resmi maça çıkan merkez orta saha Sangare, 1 gol attı, 3 asist yaptı ve halihazırda Mali Milli Takımı'nda oynuyor.
İki yıldızı Okan Buruk'un da iyi tanıdığı ve son derece beğendiği öne sürüldü.
CITY'DEN YETİŞTİ
Southampton'da forma giyen Taylor Harwood-Bellis, İngiltere'nin dev ekiplerinden Manchester City'nin altyapısında yetişti.
22 yaşındaki stoperin Southampton'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.
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