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Yunus Akgün'ün 10 golü var
Sarı-kırmızılılarda bu sezon başarılı bir performans sergileyen Yunus Akgün, attığı gollerle takımına büyük katkı sağlıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde 6 maçta 5 gol atan milli oyuncu, Süper Lig'de de skorer performansını sürdürüyor. Son olarak ligin 17. haftasındaki Bellona Kayserispor maçında fileleri havalandıran Yunus, Süper Lig'de de 16 maçta 5 gol kaydetti.
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