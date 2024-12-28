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Haberler Galatasaray Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet bölgesine takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Afrika basını, sarı kırmızılıların eski yıldızının geri dönebileceğini duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:32
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ENES CEVAHİRCİ
Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Trendyol Süper Lig'de devre arasına 8 puan önde giren Galatasaray'da gözler transfere çevrildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Avrupa ve ligde şampiyonluk hesapları yapan Cimbom, transfer listesini oluşturdu.

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

BAKAMBU G.SARAY'A DÖNEBİLİR

Icardi'nin sezonu kapatmasıyla birlikte hücum hattına takviye yapması beklenen Sarı-kırmızılılar için Cedric Bakambu'nun geri döneceği iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Foot-Africa'dan derlediği habere göre, İspanyol ekibinin kadrosunda düşünmediği Cedric Bakambu Galatasaray'a geri dönebilir.

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

5 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI

Geçtiğimiz kış transfer döneminde Real Betis'e 5 milyon Euro'ya transfer olan Cedric Bakambu Ocak ayında satış listesine koyulacak.

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Haberde, Galatasaray'ın eski oyuncusunu geri almaya hazır olduğu belirtilirken sarı kırmızılı kulübün Real Betis ile görüştüğü belirtildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

33 yaşındaki Kongolu golcünün çok sayıda talibi olduğu da ifade edildi.

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Real Betis'te beklentilerin altında kalan Kongolu forvet, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından pek çok kez uzak kaldı.

Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı

Bu sezon Real Betis formasıyla 18 maçta görev alan Cedric Bakambu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.

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