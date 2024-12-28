Galatasaray'ın eski yıldızı geri dönüyor! Transfer görüşmeleri başladı
Son dakika haberi: Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından forvet bölgesine takviye yapması beklenen sarı kırmızılılar sürpriz bir isme kancayı taktı. Afrika basını, sarı kırmızılıların eski yıldızının geri dönebileceğini duyurdu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:24 Güncelleme Tarihi: 28 Aralık 2024 Cumartesi 15:32
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Fotomac.com.tr editörü Enes Cevahirci'nin Foot-Africa'dan derlediği habere göre, İspanyol ekibinin kadrosunda düşünmediği Cedric Bakambu Galatasaray'a geri dönebilir.
5 MİLYON EURO'YA SATILMIŞTI
Geçtiğimiz kış transfer döneminde Real Betis'e 5 milyon Euro'ya transfer olan Cedric Bakambu Ocak ayında satış listesine koyulacak.
Haberde, Galatasaray'ın eski oyuncusunu geri almaya hazır olduğu belirtilirken sarı kırmızılı kulübün Real Betis ile görüştüğü belirtildi.
33 yaşındaki Kongolu golcünün çok sayıda talibi olduğu da ifade edildi.
Real Betis'te beklentilerin altında kalan Kongolu forvet, yaşadığı sakatlıklar sebebiyle formasından pek çok kez uzak kaldı.
Bu sezon Real Betis formasıyla 18 maçta görev alan Cedric Bakambu 2 gol 1 asistlik performans sergiledi.
Tecrübeli santraforun kulübüyle 2026 yılında kadar sözleşmesi bulunuyor.
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