TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi
Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bilinen Georges Mikautadze hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:54 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:04
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Galatasaray haricinde İtalya'dan Roma ve Bologna, İngiltere'den West Ham United ile Everton, Almanya'dan da Bayer Leverkusen'in Mikautadze için devrede olduğu öne sürüldü.
YENİDEN TEKLİF SUNULACAK
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın 16 milyon euroluk teklifi Lyon'dan kabul görmedi. Sarı-kırmızılıların vakit kaybetmeden Fransız ekibine ikinci teklifini 18,5 milyon euro olarak yapması bekleniyor. Lyon ise 23 milyon euro istiyor.
SONRAKİ SATIŞTAN PAY
Galatasaray'ın, Mikautadze transferindeki rakiplerini sonraki satıştan pay formülü ile ekarte etmeyi planladığı iddia edildi.
OKAN BURUK AÇIKLADI
Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk, Mikautadze için "Georges Mikautadze'yi 3 yıldır takip ediyoruz. Önemli bir oyuncu. İlle bu oyuncu olsun, ille de alalım şeklinde kimseye yaklaşmıyoruz. Önemli olan biz kadroya en iyi hangi ismi ekleriz buna bakıyoruz. Ben Mikau ile bir görüşme yapmadım. Beğendiğimiz oyunculardan biri. 20-30 kişilik bir listemiz var." dedi.
Georges Mikautadze'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.
24 yaşındaki isim, Lyon formasıyla yeni sezonda 21 maça çıkarken 7 gol 1 asistlik performans gösterdi.
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