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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

Galatasaray'da ara transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği bilinen Georges Mikautadze hakkında son olarak flaş bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 10:54 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2024 Cuma 11:04
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TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

Ara transfer dönemine sayılı günler kala Galatasaray'da önemli gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

Sarı-kırmzılıların ocak ayı transfer dönemi için Georges Mikautadze ile ilgilendiği biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

DEV RAKİPLER

Cimbom, bu transferde Avrupa'nın beş büyük liginin önde gelen takımları ile rekabet halinde. Gürcü futbolcunun halihazırdaki kulübü Lyon'un sezon sonuna kadar 120 milyon euroluk oyuncu satışı yapma mecburiyetinde olması, Avrupa'nın devlerini transfer konusunda iştahlandırdı.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

Galatasaray haricinde İtalya'dan Roma ve Bologna, İngiltere'den West Ham United ile Everton, Almanya'dan da Bayer Leverkusen'in Mikautadze için devrede olduğu öne sürüldü.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

YENİDEN TEKLİF SUNULACAK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Galatasaray'ın 16 milyon euroluk teklifi Lyon'dan kabul görmedi. Sarı-kırmızılıların vakit kaybetmeden Fransız ekibine ikinci teklifini 18,5 milyon euro olarak yapması bekleniyor. Lyon ise 23 milyon euro istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

SONRAKİ SATIŞTAN PAY

Galatasaray'ın, Mikautadze transferindeki rakiplerini sonraki satıştan pay formülü ile ekarte etmeyi planladığı iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

OKAN BURUK AÇIKLADI

Sarı-kırmızılı ekipte Teknik Direktör Okan Buruk, Mikautadze için "Georges Mikautadze'yi 3 yıldır takip ediyoruz. Önemli bir oyuncu. İlle bu oyuncu olsun, ille de alalım şeklinde kimseye yaklaşmıyoruz. Önemli olan biz kadroya en iyi hangi ismi ekleriz buna bakıyoruz. Ben Mikau ile bir görüşme yapmadım. Beğendiğimiz oyunculardan biri. 20-30 kişilik bir listemiz var." dedi.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

Georges Mikautadze'nin güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

TRANSFER HABERLERİ | Galatasaray'ın Mikautadze çıkmazı! İlk teklif kabul edilmedi

24 yaşındaki isim, Lyon formasıyla yeni sezonda 21 maça çıkarken 7 gol 1 asistlik performans gösterdi.

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