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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!

Son dakika Galatasaray transfer haberi | Devre arasında hücum hattını güçlendirmek için PSG'nin yıldız santrforu Randal Kolo Muani'yi gündemine alan Galatasaray'ın karşısına transferde dev bir rakip çıktı. Alman basınının iddiasına göre Liverpool, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için PSG ile görüşmelere başladı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 25 Aralık 2024 Çarşamba 16:14
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TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!

Ligin ilk devresini en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 8 puan önünde tamamlayan Galatasaray, şampiyonluk yolunda işini şansa bırakmak istemiyor.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!

Bu doğrultuda çalışmalarını başlatan Galatasaray yönetimi, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hücum hattını güçlendirmek için kollarını sıvadı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!

Sarı-kırmızılıların transfer listesinin başında yer alan isimlerden biri de PSG'nin yıldız oyuncularından Randal Kolo Muani.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!

26 yaşındaki Fransız'ı kiralamak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetiminin önüne önemli bir engel çıktı.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!

Sky Sports DE'nin haberine göre İngiliz devi Liverpool da Randal Kolo Muani'yi kiralamak için devreye girdi.

TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!

Ayrıca yıldız oyuncuya RB Leipzig'in de bir ilgisi olduğu ve Fransız santrforun Almanya Bundesliga'ya geri dönebileceği de aktarıldı.

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