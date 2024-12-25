TRANSFER HABERİ - Galatasaray’a Kolo Muani transferinde dev rakip!
Son dakika Galatasaray transfer haberi | Devre arasında hücum hattını güçlendirmek için PSG'nin yıldız santrforu Randal Kolo Muani'yi gündemine alan Galatasaray'ın karşısına transferde dev bir rakip çıktı. Alman basınının iddiasına göre Liverpool, 26 yaşındaki oyuncunun transferi için PSG ile görüşmelere başladı.
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26 yaşındaki Fransız'ı kiralamak için çalışmalarını sürdüren Galatasaray yönetiminin önüne önemli bir engel çıktı.
Sky Sports DE'nin haberine göre İngiliz devi Liverpool da Randal Kolo Muani'yi kiralamak için devreye girdi.
Ayrıca yıldız oyuncuya RB Leipzig'in de bir ilgisi olduğu ve Fransız santrforun Almanya Bundesliga'ya geri dönebileceği de aktarıldı.
Bu sezon PSG formasıyla 14 resmi maçta görev alan Kolo Muani, 2 gol 1 asistlik skor katkısında bulundu.
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