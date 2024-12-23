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Haberler Galatasaray Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 5-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Eski hakemler de karşılaşmada yaşanan tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Aralık 2024 Pazartesi 09:14
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Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor'u 5-1 yendi. Maçın tartışmalı kararlarını eski hakemler değerlendirdi.

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban yorumlarda bulundu.

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

İşte Kayserispor - Galatasaray maçının tartışmalı kararları hakkında yapılan değerlendirmeler:

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

"Galatasaray lehine verilen penaltı kararı doğru mu?"

Bülent Yıldırım: Devam derim. Oyun kuralları kitabına göre penaltı benzeyen hiçbir şey yok. Oyuncu çok yakın mesafeden, beklenmedik gelen topa kolu genişlememişken doğal şekilde yakalandı. Adım aksiyonu normaldi. Topu hissedince kolunu kaçırdı. Maçın başında konsantre değildi hakem, iki hücum oyuncusu bağırınca penaltı verdi. Baştan sona yanlış bir penaltı. VAR'ın da müdahale edip penaltıyı iptal ettirmesi gerekirdi. O da hata yaptı.

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Bahattin Duran: Çok yanlış bir karar. Bir oyuncu doğal koşu aksiyonunda elini kolunu daha doğal kullanamaz. Olabilecek en doğal konumuyla hareketlerine devam ediyor. Vücuduna en yapışık, en doğal haliyle koşuyor. Kesinlikle penaltıdan bahsedemeyiz. Burada mutlaka ve mutlaka VAR müdahalesi olmalıydı. 100 tane hakeme sorsanız, 1 tanesi bile buna penaltı vermez. Ben eminim maçın hakemi de bu pozisyonu seyretse verdiği kararın yanlış olduğunu görecekti. Hatta bence maçın hakemi bunu seyredince 'keşke VAR çağırsaydı da penaltıyı iptal etseydik' derdi.

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Deniz Çoban: Bu hafta hakemler tartışmalı 3 elle oynama kararı verdi. Eyüpspor - Fenerbahçe maçında Tadic'in ortasında Melih'in elle oynaması. En açığı oydu. Hadergjonaj'ın eli. Üçüncü pozisyon bu. Cuma verilmedi, cumartesi verilmedi, pazar bu pozisyona verildi. Üçüncü yan yana koyalım, hangisi daha penaltı değil, en olmayacak olana penaltı verildi. VAR mutlaka devreye girmeliydi. Bu penaltıyı iptal ettirmeliydi. Kollar ancak bu kadar doğal konumda olabilirdi.

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

"Osimhen'in penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?"

Bahattin Duran: Bu pozisyonda ihlal söz konusu değil. Penaltı yok. Kaleciye müdahale yapan Osimhen. Açılardan net şekilde gözüküyor.

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Bülent Yıldırım: Hücum faul var. Osimhen'in savurduğu ayak, kaleci Onurcan Piri'ye geldi. Bu bir hücum faul.

Galatasaray'a verilen penaltı doğru mu? Eski hakemler yorumladı!

Deniz Çoban: Penaltı yok. Varsa bile hücum faul var.

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