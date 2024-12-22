Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!
Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcu için Süper Lig ekiplerinin transferde sıraya girdiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Cimbom'da son olarak o futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.
Cimbom'da bir türlü istenen performansı gösteremeyen Yusuf Demir'in talipleri çıktı.
Süper Lig'den üç kulübün genç oyuncu için kiralamak için Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Futbolcu kısa süre içerisinde takımdan ayrılabilir.
DİĞER