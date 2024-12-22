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Haberler Galatasaray Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!

Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!

Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda son olarak o futbolcu için Süper Lig ekiplerinin transferde sıraya girdiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 22 Aralık 2024 Pazar 10:33
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Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!

Galatasaray 2 sezon mutlu sona ulaştığı Süper Lig'de bu sezon da hata yapmak istemiyor.

Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!

Cimbom ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!

Sarı-kırmızılılar bu anlamda devre arası transfer dönemi için ince eleyip sık dokuyor.

Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!

Galatasaray'da diğer yandan takımdan ayrılacak isimler de gündemi meşgul ediyor. Cimbom'da son olarak o futbolcuyla ilgili flaş bir gelişme yaşandı.

Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!

Cimbom'da bir türlü istenen performansı gösteremeyen Yusuf Demir'in talipleri çıktı.

Galatasaray'da o futbolcunun transferi için sıraya girdiler!

Süper Lig'den üç kulübün genç oyuncu için kiralamak için Galatasaray'ın kapısını çaldığı ortaya çıktı. Futbolcu kısa süre içerisinde takımdan ayrılabilir.

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