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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Beşiktaş'ın eski yıldızı ile ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Aralık 2024 Cumartesi 12:53
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Galatasaray 2 sezon üst üste kazandığı Süper Lig şampiyonluğunun ardından yeni sezonda da hata aynı başarıyı tekrarlamak istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Cimbom diğer yandan UEFA Avrupa Ligi'nde de önemli bir başarı elde ederek taraftarlarını mutlu etmeyi planlıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Galatasaray devre arasında yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmek istiyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Cimbom bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme oldukça flaş bir isim geldi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Transfermarkt'da Cimbom'un, Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier ile ilgilendiği iddia edildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Yaşanan bu gelişme taraftarların bir hayli ilgisini çekti.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

BEŞİKTAŞ'IN OLAY ADAMIYDI

Siyah beyazlılar ile 1 kez Trendyol Süper Lig, 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez de Türkiye Süper Kupası kazanmanın mutluluğunu yaşayan Rosier ile ilgili yapılan son açıklamalar gündeme oturdu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Beşiktaş başkan adayı Hüseyin Yücel oyuncuyla ilgili olarak, "İlk geldiğimizde Rosier krizi patladı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

Ümraniye'de çığrından çıkmış adam. Çöpleri tekmeliyormuş, yemekhaneyi dağıtıyormuş." sözleri gündem oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!

28 yaşındaki sağ bek şimdilerde ise İspanyol ekibi Leganes için ter döküyor.

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