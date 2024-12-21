TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski yıldızı Galatasaray yolunda!
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların son olarak Beşiktaş'ın eski yıldızı ile ilgilendiği öğrenildi. İşte haberin tüm detayları...
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Cimbom bu nedenle transferde ince eleyip sık dokuyor.
Sarı-kırmızılılarda son olarak gündeme oldukça flaş bir isim geldi.
Transfermarkt'da Cimbom'un, Beşiktaş'ın eski yıldızı Valentin Rosier ile ilgilendiği iddia edildi.
Yaşanan bu gelişme taraftarların bir hayli ilgisini çekti.
BEŞİKTAŞ'IN OLAY ADAMIYDI
Siyah beyazlılar ile 1 kez Trendyol Süper Lig, 1 kez Ziraat Türkiye Kupası ve 1 kez de Türkiye Süper Kupası kazanmanın mutluluğunu yaşayan Rosier ile ilgili yapılan son açıklamalar gündeme oturdu.
Beşiktaş başkan adayı Hüseyin Yücel oyuncuyla ilgili olarak, "İlk geldiğimizde Rosier krizi patladı.
Ümraniye'de çığrından çıkmış adam. Çöpleri tekmeliyormuş, yemekhaneyi dağıtıyormuş." sözleri gündem oldu.
28 yaşındaki sağ bek şimdilerde ise İspanyol ekibi Leganes için ter döküyor.
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