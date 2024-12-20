TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü
Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 17. haftada Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı-kırmızılılardaki diğer konu ise yapılacak transferler. Galatasaray'da aynı zamanda sezon başında kiralanan yıldız isimden gelecek haberlerde bonservis konusunda kolaylık sağlayacak. O ismin peşine İngiliz ve Alman ekipleri şimdiden takıldı. GS SPOR HABERLERİ
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Kariyerini Werder Bremen'de kiralık olarak sürdüren Derrick Köhn de performansını artırdı. Bu sezon Bundesliga'da 12 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek geçen günlerde ikinci golünü kaydetti.
Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar kiralık oyuncular da gündemi meşgul ediyor.
BONSERVİSİNİ ALABİLİR
Alman kulübünün sezon bitene kadar 5 milyon 125 bin Euro karşılığında Köhn'ün bonservisini alma hakkı bulunuyor. Werder Bremen'in önünde süre bulunması nedeniyle şimdiye kadar kesin bir karara varmadığı öğrenildi.
25 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan Alman kulübünün opsiyonu kullanmayı düşündüğü de ifade edildi.
İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN TALİP
Diğer yandan İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüpler de Derrick Köhn ile ilgileniyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin son haftalarda Köhn için Werder Bremen maçlarını yakından takip ettiği ve canlı izlediği öğrenildi.
Galatasaray'a yaklaşık 4 milyon Euro'luk bonservis bedeliyle transfer olan Köhn Türkiye'de 19 maçta forma giydi. 25 yaşındaki futbolcu tamamı ilk 11'de olan bu 19 müsabakada 1 gol kaydetti.
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