TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN TALİP



Diğer yandan İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüpler de Derrick Köhn ile ilgileniyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin son haftalarda Köhn için Werder Bremen maçlarını yakından takip ettiği ve canlı izlediği öğrenildi.

