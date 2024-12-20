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Haberler Galatasaray TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

Son dakika spor haberleri: Trendyol Süper Lig'de 17. haftada Kayserispor'a konuk olacak Galatasaray'da hedef 3 puan. Sarı-kırmızılılardaki diğer konu ise yapılacak transferler. Galatasaray'da aynı zamanda sezon başında kiralanan yıldız isimden gelecek haberlerde bonservis konusunda kolaylık sağlayacak. O ismin peşine İngiliz ve Alman ekipleri şimdiden takıldı. GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 20 Aralık 2024 Cuma 11:04
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TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

Kariyerini Werder Bremen'de kiralık olarak sürdüren Derrick Köhn de performansını artırdı. Bu sezon Bundesliga'da 12 maça çıkan 25 yaşındaki sol bek geçen günlerde ikinci golünü kaydetti.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

Galatasaray'da gelecek oyuncular kadar kiralık oyuncular da gündemi meşgul ediyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

Son süreçte performansını yukarıya çeken Alman futbolcunun talipleri de artıyor. Galatasaray ile Werder Bremen arasında yapılan anlaşmada satın alma opsiyonu da bulunuyor.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

BONSERVİSİNİ ALABİLİR

Alman kulübünün sezon bitene kadar 5 milyon 125 bin Euro karşılığında Köhn'ün bonservisini alma hakkı bulunuyor. Werder Bremen'in önünde süre bulunması nedeniyle şimdiye kadar kesin bir karara varmadığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

25 yaşındaki futbolcunun performansından memnun olan Alman kulübünün opsiyonu kullanmayı düşündüğü de ifade edildi.

TRANSFER HABERLERİ: Galatasaray'da gözler o isme çevrildi! İngilizler ve Almanlar peşine düştü

İNGİLTERE VE ALMANYA'DAN TALİP

Diğer yandan İngiltere ve İtalya'dan bazı kulüpler de Derrick Köhn ile ilgileniyor. Özellikle Premier Lig ekiplerinin son haftalarda Köhn için Werder Bremen maçlarını yakından takip ettiği ve canlı izlediği öğrenildi.

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