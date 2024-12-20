Alucra Kalkınma ve Vakfı Kongresi, İstanbul Kağıthane Yeni Kültür ve Sanat Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kongreye Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'te katıldı. Özbek burada hemşerilerinin yoğun alkışlarıyla karşılandı. Konuşma yapan Dursun Özbek, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile arasında geçen bir diyaloğu açıkladı. Ali Koç'un canlı yayın teklifine verdiği cevabı aktaran Dursun Özbek şu ifadeleri kullandı: "Ali Bey, Alucralı Dursun Özbek'in torunu olarak televizyona çıkarım ama gündemi benim belirlemem lazım. Çıkalım Alucralı Dursun Özbek'in torunuyla Vehbi Koç'un torunu olarak Türk gençlerine cumhuriyetin bize sağladığı fırsat eşitliğini anlatalım diye dedim. Kendisi kabul etmedi."
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