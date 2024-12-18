Victor sürprizi

G.Saray, Fernando Muslera sonrası için kaleci çalışmalarına başladı. Muslera'nın Uruguay'a dönmesi halinde Aslan'ın hemen hamle yapması bekleniyor. Rotasını yine Güney Amerika'ya çeviren Galatasaray'da Botafogo'dan John Victor adı öne çıkıyor. Brezilya Serie A'da ve Copa Libertadores'te şampiyonluklar kazanan Victor, Aslan'da bir numaralı hedef oldu. 28 yaşındaki kaleci Botafogo'da sezonu tam 51 maçta forma giyerek tamamladı. Kariyerinin en iyi dönemini geçiren Brezilyalı kalecinin Brezilya Milli Takımı'na da seçilmesi bekleniyor. Daha önce Avrupa'da sadece İspanyol ekibi Real Valladolid'de yer alan ama kısa sürede tekrar Brezilya'ya dönen deneyimli kaleci Avrupa'ya dönme şansını değerlendirmek istiyor, ayrılmaya sıcak bakıyor.

KONTRATI 2027'DE BİTİYOR

Botafogo ile başarılı bir sezon geçiren John Victor'un kontratı Haziran 2027'de sona erecek. Piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösterilen Brezilyalı eldiven, Ocak 2024'te Santos'tan Botafogo'ya 1.3 milyon euroya gelmişti.

PORTEKİZ PASAPORTU

John Victor, Brezilya vatandaşı olsa da aynı zamanda Portekiz pasaportuna da sahip. 28 yaşındaki kalecinin bu özelliği nedeniyle İspanya ve İngiltere'de de birçok kulüp takip ediyor. Avrupa Birliği ülkesinin pasaportunu taşıyan Victor'u bu nedenle başka kulüpler de izliyor.

ALEX MERET LİSTEDE

Sarı-kırmızılılarda kaleci alternatifleri arasında birçok isim öne çıkıyor. Alex Meret adı da dikkat çekiyor. 2019'da beri Napoli'de forma giyen 27 yaşındaki kalecinin sözleşmesi Haziran 2025'te sona eriyor. Meret bu sezon Napoli'de 14 resmi maçta forma giydi.