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Haberler Galatasaray GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'in cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı

GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'in cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'e verdiği cezayı onadı. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 16:58 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 17:15
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GALATASARAY HABERLERİ: Dursun Özbek'in cezası Tahkim Kurulu tarafından onandı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Tahkim Kurulu, Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek'e verilen 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarını onadı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre başkan Özbek'e "sportmenliğe aykırı ve kişilik haklarına saldırı mahiyetindeki açıklamaları" nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından verilen hak mahrumiyeti ve para cezalarına yapılan itirazın incelendiği belirtildi.

Dursun Özbek'in 30 gün hak mahrumiyeti ve 360 bin lira para cezalarının onandığı aktarıldı.

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