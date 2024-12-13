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Haberler Galatasaray İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın ardından ortaya çıkan o kriz, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 13 Aralık 2024 Cuma 16:53
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İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile kozlarını paylaştı.

İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Cimbom 2-1 önde olduğu mücadelenin 90+2. dakikasında kalesinde gördüğü gol nedeniyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.

İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Sarı-kırmızılılarda son dakikalarda yenilen bu gol, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.

İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Aslan bu maçın ardından 12 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde 6. sırada yer alıyor.

İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Galatasaray 2 puan bıraktığı İsveç deplasmanında büyük bir şok daha yaşadı.

İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Takımın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.

İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un sakatlıkları sebebiyle forma giyemediği Galatasaray'da, Davinson Sanchez'in de sakatlanması, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor.

Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında zorlu maçta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.

İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Yusuf Demir ile beraber 7 futbolcunun sakat olduğu sarı-kırmızılılarda sağlık ekibi de seferberlik ilan etti.

Yetişme durumu olan oyuncuların tedavilerine yoğunlaşacak olan sağlık ekibinin performansı Trabzonspor maçı için de büyük önem arz ediyor.

İşte Türkiye'nin rakipleri ile maç geçmişi!
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