İsveç'in havası Galatasaray'a hiç yaramadı! Yeni bir kriz daha ortaya çıktı

Temsilcimiz Galatasaray son olarak UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda Malmö ile 2-2'lik skorla berabere kaldı. Sarı-kırmızılılarda bu maçın ardından ortaya çıkan o kriz, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte haberin detayları...
Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftasında deplasmanda İsveç ekibi Malmö ile kozlarını paylaştı.
Cimbom 2-1 önde olduğu mücadelenin 90+2. dakikasında kalesinde gördüğü gol nedeniyle sahadan 2-2'lik beraberlikle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılarda son dakikalarda yenilen bu gol, büyük bir hayal kırıklığına neden oldu.
Aslan bu maçın ardından 12 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde 6. sırada yer alıyor.
Galatasaray 2 puan bıraktığı İsveç deplasmanında büyük bir şok daha yaşadı.
Takımın Kolombiyalı yıldızı Davinson Sanchez sakatlığı nedeniyle 32. dakikada yerini Kerem Demirbay'a bıraktı.
Mauro Icardi, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs'un sakatlıkları sebebiyle forma giyemediği Galatasaray'da, Davinson Sanchez'in de sakatlanması, teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor.
Cimbom, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında zorlu maçta sahasında Trabzonspor'u konuk edecek.
Yusuf Demir ile beraber 7 futbolcunun sakat olduğu sarı-kırmızılılarda sağlık ekibi de seferberlik ilan etti.
Yetişme durumu olan oyuncuların tedavilerine yoğunlaşacak olan sağlık ekibinin performansı Trabzonspor maçı için de büyük önem arz ediyor.