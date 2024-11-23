Osimhen'in bonservisine değer

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk'un yardımcılığını yapan İsmael Garcia, İspanyol basınından Marca'ya konuştu. Garcia, Osimhen'in geleceği hakkında şu ifadeleri kullandı: "Teknik direktörümüz, Osimhen ile bir görüşme yaptı. O andan itibaren her şey çok hızlı sonuçlandı.

DOMİNE ETMESİNİ İSTİYORUZ

Ona şampiyonluklar için mücadele etme seçeneğini sunan birkaç takımdan biriydik. Osimhen'den istediğimiz İcardi gibi ligi ve maçları domine etmesi. Bu tür bir durumda işin ekonomik kısmı sorun olmayacaktır. Dengeyi değiştirecek olan şey sportif kısım. Sezonun nasıl biteceğini ve Victor'un ne yapmak istediğini görmemiz lazım."

TEVAZUSU BENİ ŞAŞIRTTI

GARCIA: "Avrupa'daki her takımla rekabet edebilecek bir hücum gücümüz var. Osimhen geldiğinde, öncelik onları birlikte oynatmamızı sağlayacak bir sistem bulmak oldu... O gelmeden önce Icardi, Muslera, Mertens gibi isimlerin olduğu kulübe uyum sağlarken gösterdiği tevazu beni şaşırttı.

VICTOR GİBİSİ SAHALARDA YOK

Ismael Garcia, "Dünya futbolunda görülmesi zor bir atletik yeteneğe sahip. Onun boyunu, hızını ve koordinasyon seviyesini bir araya getiren bir oyuncu bulmak kolay değil" dedi.

EN ÖNEMLİSİ LİGİ KAZANMAK

Garcia, "En önemli şey ligi kazanmak, zira aynı takım 25 yıldan uzun bir süredir üst üste üç kez kazanamadı. Ayrıca kupayı tekrar kazanmak ve Avrupa'da mümkün olduğunca ileri gitmeye çalışmak istiyoruz" diye konuştu.