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Haberler Galatasaray Okan Buruk'tan Yiğit Kurt açıklaması: Galatasaray onu hep hatırlayacak

Okan Buruk'tan Yiğit Kurt açıklaması: Galatasaray onu hep hatırlayacak

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk,Tottenham maçı için ailesiyle birlikte İstanbul'a giderken yolda trafik kazasında hayatını kaybeden Yiğit Kurt'un mezarına ziyarette bulunuldu. İşte Buruk'un sözleri... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Kasım 2024 Cumartesi 11:47
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Okan Buruk'tan Yiğit Kurt açıklaması: Galatasaray onu hep hatırlayacak

Galatasaray Kulübü Tottenham maçı için ailesiyle birlikte İstanbul'a giderken yolda trafik kazasında hayatını kaybeden Yiğit Kurt'un mezarına ziyarette bulunuldu.

Futbolcular ve sarı kırmızılı yöneticilerin de katıldığı ziyarette Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalar yaptı.

İŞTE BURUK'UN SÖZLERİ:

"G.SARAYLILAR ONU HER ZAMAN HATIRLAYACAK"

Tottenham maçına ne kadar gelmek istediğini, Galatasaray'ı, oyuncuları ne kadar görmek istediğini... İlk kazayı duyduğumuzda çok üzüldük. O dönemde cenazeye katılamamıştım, yurt dışındaydım. Galatasaray Kulübü olarak çok üzgünüz. Elimizden bir şey gelmiyor. Oyuncularımızla birlikte onun bizi görmesini istedik. Ailesinin yanında olmak istedik. Galatasaray için, Galatasaray yolunda vefat eden bir kişi. Galatasaraylılar her zaman hatırlayacaktır. Ailesi, anılarını anlattı. Çok üzgünüz. Onu ziyaret ettik. İnşallah galibiyet alırız ve ona hediye ederiz." şeklinde konuştu.

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