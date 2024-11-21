  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray Osimhen'in gönlü Aslan'da

Osimhen'in gönlü Aslan'da

Nijeryalı yıldız, ara transfer döneminde ayrılmayacak. Dünyaca ünlü forvet, ocak ayında Galatasaray'la vedalaşmak istemiyor. 75 milyon euroluk serbest kalma maddesi olsa da 25 yaşındaki golcü sezon sonuna kadar devam etme kararı aldı.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 21 Kasım 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Osimhen'in gönlü Aslan'da

Galatasaray'da sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve bonservisinin alınması için yoğun çaba sarfedilen Victor Osimhen gerçeğini FOTOMAÇ ortaya çıkardı. Okan Buruk'un katıldığı bir televizyon programında "Osimhen'in ocak ayında çıkış maddesi var, ancak burada çok mutlu ve ayrılmak istemiyor" sözü ile Osimhen'in geleceği yeniden gündeme yerleşmişti. ARA transfer dönemi için geçerli çıkış opsiyonu olduğu açıklanan Victor Osimhen'in Galatasaray'a bir sezonluk maliyeti 9 milyon euro. Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon euro'luk özel madde ise Osimhen'in onay vermemesiyle devre dışı kaldı. 75 milyon euroya serbet kalır maddesini Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da açıklamıştı.

G.SARAY'DA ÇOK MUTLU

Napoli ise Nijeryalı golcü için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. 75 milyon euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon euro tazminat fakat bu durum Napoli'ye değil tamamen Osimhen'e bağlı. G.Saray'da çok mutlu olan yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar G.Saray'da kalmaya karar verdi.

SPONSOR GÖRÜŞMELERİ

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerine hız verdi. Osimhen'le kalıcı sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılılar tüm şartları zorlayacak.

2 MAÇTA 103 DAKIKA OYNADI

Galatasaray'da başarılı bir süreç geçiren Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda da 2 maçta forma giydi. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Benin ve Ruanda ile oynadığı maçlarda 103 dakika sahada kaldı. Benin karşısında 90 dakika forma giyen Osimhen, 1 gol attı. Ünlü forvet, Ruanda önünde de 13 dakika süre aldı.

Osimhen'in yanına vatandaşı gelecek
Mourinho eski öğrencisiyle bir araya gelecek! İngiliz devinden müjde
DİĞER
İşte Benim Stilim yarışmacısı Ayşegül Melisa Doğan estetikle bambaşka biri oldu
Ayağı 'CIA'sal olan masasının avukatı Rezan Epözdemir! MOSSAD ajanını aklayıp topu CHP'ye attı | İsrail ve FETÖ ile nasıl bir bağı var?
Antonio G.Saray'a önerildi!
Fenerbahçe'den Archie Brown'a teklif!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bugün hangi maçlar var?⚽ 21 Kasım Perşembe Bugün hangi maçlar var?⚽ 21 Kasım Perşembe 07:51
G.Saray Almanya'da farklı mağlup! G.Saray Almanya'da farklı mağlup! 01:26
F.Bahçe Beko, İtalya'da geri döndü! F.Bahçe Beko, İtalya'da geri döndü! 01:11
G.Saray'dan Tyrick Mitchell kapışması! G.Saray'dan Tyrick Mitchell kapışması! 01:11
Hasan Arat: Beşiktaş bir ilki gerçekleştirecek! Hasan Arat: Beşiktaş bir ilki gerçekleştirecek! 01:11
Icardi'den flaş Wanda Nara paylaşımı! Icardi'den flaş Wanda Nara paylaşımı! 01:11
Daha Eski
G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... G.Saraylıların beklediği haber geldi! Osimhen'in bonservisi... 01:11
"Oyuncularını ölene kadar savunuyor" "Oyuncularını ölene kadar savunuyor" 01:11
Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor Galatasaray'da Yunus Akgün kararı! 2.5 katına imza atıyor 01:11
Doğan'ın listesi divana sunuldu Doğan'ın listesi divana sunuldu 01:11
Şenol Güneş'ten transfer açıklaması Şenol Güneş'ten transfer açıklaması 01:10
F.Bahçe'de iki isimden müjde! F.Bahçe'de iki isimden müjde! 01:10