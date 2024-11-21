Osimhen'in gönlü Aslan'da

Galatasaray'da sezon sonuna kadar sözleşmesi bulunan ve bonservisinin alınması için yoğun çaba sarfedilen Victor Osimhen gerçeğini FOTOMAÇ ortaya çıkardı. Okan Buruk'un katıldığı bir televizyon programında "Osimhen'in ocak ayında çıkış maddesi var, ancak burada çok mutlu ve ayrılmak istemiyor" sözü ile Osimhen'in geleceği yeniden gündeme yerleşmişti. ARA transfer dönemi için geçerli çıkış opsiyonu olduğu açıklanan Victor Osimhen'in Galatasaray'a bir sezonluk maliyeti 9 milyon euro. Napoli cephesinin kiralık sözleşmeye koydurduğu 6.5 milyon euro'luk özel madde ise Osimhen'in onay vermemesiyle devre dışı kaldı. 75 milyon euroya serbet kalır maddesini Sportif AŞ Başkan Vekili İbrahim Hatipoğlu da açıklamıştı.

G.SARAY'DA ÇOK MUTLU

Napoli ise Nijeryalı golcü için ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmek istiyor. 75 milyon euro serbest kalma maddesi olan Osimhen'i devre arasında Galatasaray'dan çıkarmanın karşılığı 6.5 milyon euro tazminat fakat bu durum Napoli'ye değil tamamen Osimhen'e bağlı. G.Saray'da çok mutlu olan yıldız oyuncu, sezon sonuna kadar G.Saray'da kalmaya karar verdi.

SPONSOR GÖRÜŞMELERİ

Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray yönetimi, Victor Osimhen'in bonservisini almak için sponsor görüşmelerine hız verdi. Osimhen'le kalıcı sözleşme yapmak isteyen sarı-kırmızılılar tüm şartları zorlayacak.

2 MAÇTA 103 DAKIKA OYNADI

Galatasaray'da başarılı bir süreç geçiren Victor Osimhen, Nijerya Milli Takımı'nda da 2 maçta forma giydi. Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde Nijerya'nın Benin ve Ruanda ile oynadığı maçlarda 103 dakika sahada kaldı. Benin karşısında 90 dakika forma giyen Osimhen, 1 gol attı. Ünlü forvet, Ruanda önünde de 13 dakika süre aldı.