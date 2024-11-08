Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Galatasaraylı futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

SEZONU KAPATTI!

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen İcardi ameliyat edilecek. Arjantinli futbolcunun tedavisinin uzun süreceği ve sezonu kapatacağı belirtildi.