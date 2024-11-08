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Haberler Galatasaray Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

Son dakika haberi: Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Arjantinli yıldız oyuncu sezonu kapattı. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 11:59 Güncelleme Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 12:47
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Galatasaray'a Mauro Icardi'den kötü haber!

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Galatasaraylı futbolcusu Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküsünde hasar tespit edildi.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Mauro Icardi'nin yapılan MR tetkiklerinde, sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun rehabilitasyonuna başlanmıştır." denildi.

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SEZONU KAPATTI!

Sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilen İcardi ameliyat edilecek. Arjantinli futbolcunun tedavisinin uzun süreceği ve sezonu kapatacağı belirtildi.

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