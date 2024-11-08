Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenerek namağlup ünvanını korudu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Yunus Akgün, 32 ve 39'uncu dakikada Victor Osimhen kaydetti. Tottenham'ın golleri ise 18'inci dakikada Will Lankshear ile 69'uncu dakikada Dominic Solanke'den geldi.