Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Cimbom rakibini sürklase ederek görkemli bir galibiyet elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası geride kalırken Galatasaray istatistikleriyle zirvede yer aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Okan Buruk bir rekor daha
Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet sayısını 3'e yenilmezlik serisini ise 12'ye çıkardı.
İSTATİSTİKLERİYLE ZİRVEDE YER ALDI
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası geride kalırken Galatasaray istatistikleriyle zirvede yer aldı. Opta'da yer alan verilere göre Cimbom, en fazla şut çeken, en fazla xG üreten, en fazla gol atan ve en fazla gol pozisyonuna giren takım oldu.
En fazla şut çeken takım - 92 (GALATASARAY)
En fazla xG üreten takım - 11.4 (GALATASARAY)
En fazla gol atan takım - 12 (GALATASARAY)
En fazla net gol pozisyonuna giren takım - 28 (GALATASARAY)
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