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Haberler Galatasaray Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray konuk ettiği Tottenham'ı 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Cimbom rakibini sürklase ederek görkemli bir galibiyet elde etti. UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası geride kalırken Galatasaray istatistikleriyle zirvede yer aldı. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 11:33
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Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında konuk ettiği İngiltere temsilcisi Tottenham'ı 3-2 yenerek namağlup ünvanını korudu. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 6'ncı dakikada Yunus Akgün, 32 ve 39'uncu dakikada Victor Osimhen kaydetti. Tottenham'ın golleri ise 18'inci dakikada Will Lankshear ile 69'uncu dakikada Dominic Solanke'den geldi.

Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

Sarı-kırmızılı ekibin Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen attığı 2 golle galibiyette başrolü oynadı. Galatasaray altyapısından yetişen Yunus Akgün ise UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 4 maçta da gol attı.

Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

Okan Buruk bir rekor daha
İstanbul Başakşehir ve Galatasaray'ın başında UEFA Avrupa Ligi'nde 16. maçına çıkan Buruk, 9. galibiyetini aldı. Tecrübeli teknik adam, 2009'dan bu yana UEFA Avrupa Ligi adıyla düzenlenen turnuvada Aykut Kocaman, Mustafa Reşit Akçay ve Şenol Güneş'i geride bırakarak en fazla galibiyet yaşayan Türk teknik direktör oldu.

Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

Yenilmezlik serisi 12 maça çıktı
Son yenilgisini UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında İsviçre temsilcisi Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, Tottenham müsabakasına kadar 8 Süper Lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçı oynadı. Bu mücadeleye kadar Süper Lig'de 7 galibiyet, 1 beraberlik yaşayan Galatasaray, Avrupa'da ise 2 galibiyet, 1 beraberlik aldı. Galatasaray, Tottenham'ı mağlup ederek Avrupa'daki galibiyet sayısını 3'e yenilmezlik serisini ise 12'ye çıkardı.

Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

İSTATİSTİKLERİYLE ZİRVEDE YER ALDI
UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftası geride kalırken Galatasaray istatistikleriyle zirvede yer aldı. Opta'da yer alan verilere göre Cimbom, en fazla şut çeken, en fazla xG üreten, en fazla gol atan ve en fazla gol pozisyonuna giren takım oldu.

Galatasaray istatistikleriyle UEFA Avrupa Ligi'nde zirvede!

En fazla şut çeken takım - 92 (GALATASARAY)

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