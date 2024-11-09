Salah bombası
Cimbom Liverpool ile sözleşmesi bitecek olan Mısırlı süper starın menajeriyle görüştü G.Saray, Arap kulüplerinin de peşinde olduğu Salah’a yıllık 20 milyon euro teklif edecek.
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Hatta Salah'ın menajeriyle ön görüşme bile yapıldı.
Bazı Arap kulüplerinin de talip olduğu Mısırlı yıldız için sponsor destekli olmak üzere ciddi bir rakam gözden çıkarıldı.
Sızan bilgilere göre Galatasaray, Salah'a imza parası hariç yıllık 20 milyon euro önerecek.
Salah teklifi kabul eder mi bilinmez ama eğer transfer gerçekleşirse dünya yine Cimbom'u konuşacak.
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