Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'
UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray ile Tottenham karşı karşıya geldi. Temsilcimiz evinde İngiliz ekibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçı domine eden sarı kırmızılılar Avrupa basınında manşetleri süsledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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İşte Galatasaray'ın Tottenham zaferi sonrası dış basındaki yansımaları...
THE SUN, "Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi."
Daily Mirror, Galatasaray'ın zaferini Tottenham'ın rezaleti olarak yorumladı. İngiliz ekibinin stoper hattının bu seviye için yeterli olmadığına dikkat çekildi.
Sky Sport ise Tottenham'ın 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'dan saygın bir skorla ayrılmayı başardığını belirtti. Haberde Yunus Akgün'ün golü ve Osimhen'in performansına dikkat çekildi.
The Telegraph, Galatasaray'ın Tottenham'ı maçın büyük bölümünde ezdiğini dile getirirken, Palyaço gösterisinin tüm kaosunun yaşandığı bir maçtı" ifadesiyle okuyucularına duyurdu.
The Guardian'da yer alan haberde "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı." denildi. Takımların oldukça açık oynadığı ifade edildi ve karşılaşma için kriket maçı benzetmesi yapılarak mücadelenin bir kriket maçının skoru gibi bitebileceği aktarıldı.
Marca, Galatasaray'da Osimhen'in ilk yarının bitimine 9 dakikadan az kala yaptığı double ile Tottenham'ı nakavt ettiğini yazdı.
Tutto Mercato da Osimhen'in performansını ön plana çıkardı. İtalyan basını, "Osimhen, Tottenham karşısında Galatasaray'a liderlik etti" dedi.
Kicker'de Yunus Akgün ve Osimhen'e parantez açtı. Galatasaray'dan övgüyle bahsedilen haberde, "Ligde ve Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray, Tottenham karşısında da cesurca maçı kazandı." ifadelerini kullandı.
L'Equipe, Galatasaray'ın maç 11'e 11 oynanırken muhteşem goller atarak galip geldiğini yazdı. Sarı-kırmızılıların Avrupa Ligi ve Süper Lig'de namağlup olduğunu hatırlattı.
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