Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

THE SUN, "Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi."