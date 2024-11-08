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Haberler Galatasaray Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray ile Tottenham karşı karşıya geldi. Temsilcimiz evinde İngiliz ekibini 3-2 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Maçı domine eden sarı kırmızılılar Avrupa basınında manşetleri süsledi. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2024 Cuma 10:21
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Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

UEFA Avrupa Ligi 4. hafta maçında Galatasaray sahasında İngiliz ekibi Tottenham'ı ağırladı.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

Sarı kırmızılılar sayısız gol pozisyonuna girdiği karşılaşmada rakibini Yunus Akgün ve Victor Osimhen(2)'in golleriyle 3-2 mağlup etti.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

Galatasaray'ın maçtaki üstün performansı Avrupa basınında büyük yankı uyandırdı.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

İşte Galatasaray'ın Tottenham zaferi sonrası dış basındaki yansımaları...

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

THE SUN, "Osimhen'in ilk yarıda Ange Postecoglou'nun Tottenham'ını paramparça ettiğini görmek, İstanbul'a yaptığı ilginç kiralık transferle ilgili 'Onun bu ligde ne işi var?' düşüncesini pekiştirdi. Tottenham, Avrupa'daki en zor sınavını geçemedi."

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

Daily Mirror, Galatasaray'ın zaferini Tottenham'ın rezaleti olarak yorumladı. İngiliz ekibinin stoper hattının bu seviye için yeterli olmadığına dikkat çekildi.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

Sky Sport ise Tottenham'ın 10 kişi kalmasına rağmen İstanbul'dan saygın bir skorla ayrılmayı başardığını belirtti. Haberde Yunus Akgün'ün golü ve Osimhen'in performansına dikkat çekildi.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

The Telegraph, Galatasaray'ın Tottenham'ı maçın büyük bölümünde ezdiğini dile getirirken, Palyaço gösterisinin tüm kaosunun yaşandığı bir maçtı" ifadesiyle okuyucularına duyurdu.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

The Guardian'da yer alan haberde "Maçtaki tek sürpriz Tottenham'ın skorda Galatasaray'a bu kadar yaklaşmış olmasıydı." denildi. Takımların oldukça açık oynadığı ifade edildi ve karşılaşma için kriket maçı benzetmesi yapılarak mücadelenin bir kriket maçının skoru gibi bitebileceği aktarıldı.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

Marca, Galatasaray'da Osimhen'in ilk yarının bitimine 9 dakikadan az kala yaptığı double ile Tottenham'ı nakavt ettiğini yazdı.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

Tutto Mercato da Osimhen'in performansını ön plana çıkardı. İtalyan basını, "Osimhen, Tottenham karşısında Galatasaray'a liderlik etti" dedi.

Avrupa Galatasaray - Tottenham maçını konuşuyor! 'Cimbom nakavt etti'

Kicker'de Yunus Akgün ve Osimhen'e parantez açtı. Galatasaray'dan övgüyle bahsedilen haberde, "Ligde ve Avrupa Ligi'nde namağlup olan Galatasaray, Tottenham karşısında da cesurca maçı kazandı." ifadelerini kullandı.

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