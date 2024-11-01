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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Ara transfer çalışalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim orta saha için kolları sıvadı. Kadrosuna bir yıldız daha katmak isteyen sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'in Napoli'den eski takım arkadaşına kancayı taktı. Cimbom Fenerbahçe forması da giyen yıldız oyuncu için kiralama formulünü devreye sokmayı planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Kasım 2024 Cuma 16:29
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TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasındaki derbide Beşiktaş'ı 2-1 yenen Galatasaray, namağlup liderliğini sürdürdü.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

RAMS Park'ta yapılan müsabakaya iyi başlayan sarı kırmızılı ekip, 13. dakikada Davinson Sanchez'in golüyle ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Rakibini kalesinden uzak tutan Galatasaray, 67. dakikada Victor Osimhen ile farkı 2'ye çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Son anlara 2-0 önde giren Galatasaray, Ernest Muçi'nin 90+4. dakikadaki şık golüne engel olamadı. Kalan kısa sürede rakibine gol şansı vermeyen Cimbom derbiyi 2-1 kazandı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray, bu sonuçla 10. haftada 9. galibiyetini aldı. Ligde bir de beraberliği bulunan sarı kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkardı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

GÖZLER TRANSFERDE!

Öte yandan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Yönetim ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Sarı kırmızılı idareciler, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kanat bölgesine transfer yapmayı planlıyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Teknik Direktör Okan Buruk'un hem orta saha hem de kanat pozisyonunda oynayabilen bir futbolcu istediği belirtildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Cimbom'un, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray'ın bu hamlesi ise ezeli rakibini kızdırabilir.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

İşte o isim...

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

G.SARAY'DAN ELJIF ELMAS BOMBASI!

Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Almanya Ligi takımlarından Leipzig'de forma giyen Eljif Elmas'ı gündemine aldığı iddia edildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Sarı kırmızılıların eski Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdiği ve transfer için ön çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Leipzig'de forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki oyuncunun ise yeniden Türkiye'ye dönmek istediği kaydedildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer tanımına çok uygun olan Eljif Elmas, hem kanat hem de forvet arkasında görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Öte yandan Alman temsilcisi Leipzig'in de transfere sıcak baktığı ve Eljif Elmas'ı kiralık olarak gönderebileceği ifade edildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Sarı kırmızılı yönetim ise Makedon futbolcuyu herhangi bir kiralama bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Galatasaray'ın, Eljif Elmas transferine dair gelişmelerin 2-3 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Eljif Elmas bu sezon Leipzig'de yalnızca 4 maça çıkabildi.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Eljif bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.

TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan yıldız ismin, kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de bitecek.

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