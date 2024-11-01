TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!

Sarı kırmızılıların eski Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdiği ve transfer için ön çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer tanımına çok uygun olan Eljif Elmas, hem kanat hem de forvet arkasında görev yapabiliyor.