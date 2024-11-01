TRANSFER HABERİ - Osimhen'in eski takım arkadaşı Galatasaray'a geliyor!
Ara transfer çalışalarını sürdüren Galatasaray'da yönetim orta saha için kolları sıvadı. Kadrosuna bir yıldız daha katmak isteyen sarı kırmızılılar, Victor Osimhen'in Napoli'den eski takım arkadaşına kancayı taktı. Cimbom Fenerbahçe forması da giyen yıldız oyuncu için kiralama formulünü devreye sokmayı planlıyor. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
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Son anlara 2-0 önde giren Galatasaray, Ernest Muçi'nin 90+4. dakikadaki şık golüne engel olamadı. Kalan kısa sürede rakibine gol şansı vermeyen Cimbom derbiyi 2-1 kazandı.
Galatasaray, bu sonuçla 10. haftada 9. galibiyetini aldı. Ligde bir de beraberliği bulunan sarı kırmızılı ekip, puanını 28'e çıkardı.
En yakın takipçisi Samsunspor ile 6 puanlık farkı koruyan lider Galatasaray, birer maçı eksik Fenerbahçe ve Beşiktaş'a 8 puan fark attı.
GÖZLER TRANSFERDE!
Öte yandan Galatasaray'da bir yandan transfer çalışmaları da sürüyor.
Yönetim ocak ayında eksik bölgelere takviye yapmak için harekete geçti.
Sarı kırmızılı idareciler, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda kanat bölgesine transfer yapmayı planlıyor.
Teknik Direktör Okan Buruk'un hem orta saha hem de kanat pozisyonunda oynayabilen bir futbolcu istediği belirtildi.
Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın, sürpriz bir ismi gündemine aldığı iddia edildi.
Cimbom'un, Fenerbahçe'nin eski yıldızını kadrosuna katmak için harekete geçtiği öne sürüldü.
Galatasaray'ın bu hamlesi ise ezeli rakibini kızdırabilir.
İşte o isim...
G.SARAY'DAN ELJIF ELMAS BOMBASI!
Aspor.com.tr'de yer alan habere göre; Galatasaray'ın, Almanya Ligi takımlarından Leipzig'de forma giyen Eljif Elmas'ı gündemine aldığı iddia edildi.
Sarı kırmızılıların eski Fenerbahçeli yıldızı gözüne kestirdiği ve transfer için ön çalışmalara başladığı ileri sürüldü.
Leipzig'de forma şansı bulmakta zorlanan 25 yaşındaki oyuncunun ise yeniden Türkiye'ye dönmek istediği kaydedildi.
Teknik Direktör Okan Buruk'un transfer tanımına çok uygun olan Eljif Elmas, hem kanat hem de forvet arkasında görev yapabiliyor.
Öte yandan Alman temsilcisi Leipzig'in de transfere sıcak baktığı ve Eljif Elmas'ı kiralık olarak gönderebileceği ifade edildi.
Sarı kırmızılı yönetim ise Makedon futbolcuyu herhangi bir kiralama bedeli ödemeden kadrosuna katmayı hedefliyor.
Galatasaray'ın, Eljif Elmas transferine dair gelişmelerin 2-3 hafta içinde netleşmesi bekleniyor.
Eljif Elmas bu sezon Leipzig'de yalnızca 4 maça çıkabildi.
Eljif bu karşılaşmalarda 1 asist yaptı.
Güncel piyasa değeri 15 milyon Euro olan yıldız ismin, kulübüyle olan sözleşmesi 2028'de bitecek.
1.84 boyundaki futbolcu 2017-2019 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymiş ve daha sonra 17 milyon Euro'ya Napoli'ye transfer olmuştu.
Bunun yanı sıra Eljif Elmas, Galatasaray'ın yıldız golcüsü Victor Osimhen ile Napoli'de birlikte ter dökmüştü.
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