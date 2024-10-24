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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve transferiyle büyük ses getiren Victor Osimhen'in ocak ayında sarı-kırmızılılardan ayrılarak Chelsea'ye transfer olacağı iddia edilmişti. İngiliz devinin eski yıldızı, Nijeryalı golcünün Chelsea'e transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 12:20
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MERT KILIÇ
TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Süper Lig'de son iki sezonu zirvede tamamlayan ve bu sezon da aynı başarıyı tekrarlayarak 5. yıldızı takmak isteyen Galatasaray, hareketli bir yaz transfer dönemini geride bıraktı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Sarı-kırmızılılarda özellikle son günleri yoğun geçen 1. Transfer ve Tescil Dönemi'nin en çok konuşulan transferiyse açık ara Victor Osimhen oldu.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Aslan, Napoli'nin kadro dışı bıraktığı Nijeryalı dünya yıldızını sezon sonuna kadar kiraladı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Cimbom, 25 yaşındaki santrfora 1 yıl için 6 milyon Euro ücret ödeneceğini duyurdu.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olan Galatasaray'da, yıldız golcünün sözleşmesinde ocak ayında çıkış maddesi olduğu ve oyuncunun Chelsea'ye transfer olacağı öne sürülmüştü.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Osimhen'in ocak ayında ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili çıkan söylentilere son noktayı koydu.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

"OSIMHEN KALMAK İSTİYOR"

Tecrübeli çalıştırıcı, "Osimhen, ocak ayı transferi için kendisi de kalacağını net şekilde belli etti. Oyuncu burada mutlu ve kalmak istiyor. Şartları net olarak bilmiyorum. Osimhen'in 'Burada kalacağım' düşüncesi var." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Okan Buruk'un Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamasına rağmen Ada basınındaki transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

İngiliz basını sık sık Premier Lig devi Chelsea'nin Osimhen'den vazgeçmediğini ve yıldız oyuncuyu ocak ayında takıma kazandırmak istediğini yazarken, Londra ekibinin eski yıldızından Nijeryalı forvetin transferine ilişkin bir açıklama geldi.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

2003-2006 yılları arasında Chelsea forması giyen eski futbolcu Glen Johnson, Victor Osimhen'in Premier Lig devine ilişkin konuştu.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

"OSIMHEN'İN GALATASARAY'A GİTMESİ ÇILGINCAYDI"

Johnson, "Nicolas Jackson'ı çok beğeniyorum ama sezonda 15-20 gol atacak bir forvet tipi mi bilmiyorum. Osimhen'in Galatasaray'a gitmesi, yazın ona olan ilgiyi düşündüğünüzde çılgıncaydı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

"OSIMHEN'İ ALMAMAK DELİLİK OLUR"

Chelsea'nin onu alması gerektiğine inanıyorum. Osimhen'i transfer etmek Jackson'ı daha da gelişmeye itebilir çünkü yeri için savaşmak zorunda kalacak. Chelsea'nin Osimhen ile anlaşmaya çalışmaması delilik olur." ifadelerini kullandı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Nijeryalı yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.

TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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