TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"

"OSIMHEN KALMAK İSTİYOR" Tecrübeli çalıştırıcı, "Osimhen, ocak ayı transferi için kendisi de kalacağını net şekilde belli etti. Oyuncu burada mutlu ve kalmak istiyor. Şartları net olarak bilmiyorum. Osimhen'in 'Burada kalacağım' düşüncesi var." ifadelerini kullandı.