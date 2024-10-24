TRANSFER HABERİ - Chelsea'nin eski yıldızından Osimhen çağrısı! "Onu almamak delilik olur"
Son dakika Galatasaray haberleri: Galatasaray'ın sezon başında Napoli'den kiraladığı ve transferiyle büyük ses getiren Victor Osimhen'in ocak ayında sarı-kırmızılılardan ayrılarak Chelsea'ye transfer olacağı iddia edilmişti. İngiliz devinin eski yıldızı, Nijeryalı golcünün Chelsea'e transferine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. İşte detaylar... (fotomac.com.tr/DIŞ HABERLER)
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Cimbom, 25 yaşındaki santrfora 1 yıl için 6 milyon Euro ücret ödeneceğini duyurdu.
Victor Osimhen transferiyle dünya çapında gündem olan Galatasaray'da, yıldız golcünün sözleşmesinde ocak ayında çıkış maddesi olduğu ve oyuncunun Chelsea'ye transfer olacağı öne sürülmüştü.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada Osimhen'in ocak ayında ayrılıp ayrılmayacağıyla ilgili çıkan söylentilere son noktayı koydu.
"OSIMHEN KALMAK İSTİYOR"
Tecrübeli çalıştırıcı, "Osimhen, ocak ayı transferi için kendisi de kalacağını net şekilde belli etti. Oyuncu burada mutlu ve kalmak istiyor. Şartları net olarak bilmiyorum. Osimhen'in 'Burada kalacağım' düşüncesi var." ifadelerini kullandı.
Okan Buruk'un Victor Osimhen'in sezon sonuna kadar takımda kalacağını açıklamasına rağmen Ada basınındaki transfer iddialarının ardı arkası kesilmiyor.
İngiliz basını sık sık Premier Lig devi Chelsea'nin Osimhen'den vazgeçmediğini ve yıldız oyuncuyu ocak ayında takıma kazandırmak istediğini yazarken, Londra ekibinin eski yıldızından Nijeryalı forvetin transferine ilişkin bir açıklama geldi.
2003-2006 yılları arasında Chelsea forması giyen eski futbolcu Glen Johnson, Victor Osimhen'in Premier Lig devine ilişkin konuştu.
"OSIMHEN'İN GALATASARAY'A GİTMESİ ÇILGINCAYDI"
Johnson, "Nicolas Jackson'ı çok beğeniyorum ama sezonda 15-20 gol atacak bir forvet tipi mi bilmiyorum. Osimhen'in Galatasaray'a gitmesi, yazın ona olan ilgiyi düşündüğünüzde çılgıncaydı.
"OSIMHEN'İ ALMAMAK DELİLİK OLUR"
Chelsea'nin onu alması gerektiğine inanıyorum. Osimhen'i transfer etmek Jackson'ı daha da gelişmeye itebilir çünkü yeri için savaşmak zorunda kalacak. Chelsea'nin Osimhen ile anlaşmaya çalışmaması delilik olur." ifadelerini kullandı.
Victor Osimhen bu sezon Galatasaray formasıyla 6 maça çıktı.
Nijeryalı yıldız, 3 gol ve 5 asistlik bir performans sergiledi.
Osimhen'in Napoli ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
25 yaşındaki santrforun güncel piyasa değeriyse 75 milyon Euro.
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