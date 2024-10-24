Her yerde lider

Süper Lig'de 25 puanla zirvede yer alan Galatasaray, Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray, İsveç ekibi İF Elfsborg'u devirdi: 4-3. Avrupa Ligi'ndeki ilk maçında evinde PAOK'u 3-1 yenen Galatasaray, ikinci haftada Letonya ekibi RFS deplasmanında aldığı 2-2'lik beraberlikle 4 puana ulaşmıştı. Okan Buruk'un öğrencileri dün maça fırtına gibi başladı. Cimbom, 28. dakikada İcardi ile öne geçti. 39'da kaleci Pettersson kendi kalesine ve 44'te Barış ile 3-0'ı buldu.

SON 10 MAÇTA 8 GALİBİYET ALDI

HULT ve Baidoo (pen.) ile bir anda skor 3-2 olsa da 83'te Yunus attığı süper golle skoru 4-2 yaptı. 90+1'de Larsson skoru ilan etti: 4-3. Puanını 7'ye çıkaran ekibimiz, Avrupa Ligi'nde arevajla ve maç fazlasıyla lider oldu. Cimbom, çıktığı son 10 resmi maçı kaybetmedi. Son yenilgisini Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Young Boys karşısında yaşayan sarı-kırmızılı takım, sonrasında 7 Süper Lig, 3 Avrupa Ligi maçı oynadı. 8 kez kazanırken, 2 beraberlik yaşadı.

48 YIL SONRA GELEN ZAFER

Avrupa Ligi 3. haftasında Galatasaray evinde oynadığı Elfsborg ile ilk kez Avrupa kupalarında karşılaştı. Sarı-kırmızılılar ayrıca bu maçla birlikte İsveç takımlarıyla da 8. karşılaşmasına çıktı ve 2. galibiyetini elde etti. Aslan diğer mücadelelerde 2 beraberlik, 4 yenilgi almıştı. İsveç temsilcilerine karşı tek galibiyetini 15 Eylül 1976'da AIK takımını 2-1'lik skorla yenerek alan Cimbom, 48 yıl sonra İsveç takımını mağlup etti.

97 MAÇTA 39 OLDU

Sarı kırmızılı takım, UEFA Avrupa Ligi'nde çıktığı 97 karşılaşmada 39 galibiyet, 32 beraberlik ve 26 yenilgi yaşadı. Bu maçlarda rakip fileleri 155 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 125 gol gördü.