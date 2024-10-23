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Haberler Galatasaray

Davinson Sanchez: Bu maçı analiz etmemiz gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ekim 2024 Çarşamba 21:04
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Davinson Sanchez: Bu maçı analiz etmemiz gerekiyor

UEFA Avrupa Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray, sahasında İsveç temsilcisi Elfsborg'u 4-3 mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılılarda Davinson Sanchez dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE SANCHEZ'İN AÇIKLAMALARI

"Bence temel bazı şeyleri analiz etmemiz gerekiyor. Daha iyi kontrol etmemiz gereken bir maçtı. Takım ve savunma olarak dikkat etmemiz ve iyi oynamamız gerekiyor bazı anlarda. Son anlarda bazı pozisyonlarda gol yemek üzüntü verici. Daha iyi olsak bunları çözebileceğimize inanıyorum. Önümüzdeki dönemde bunlara çalışacağız ve elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz."

"Bu maçı analiz etmemiz gerekiyor. Biraz dinlenmemiz gerekiyor. Bu maçta istediğimiz gibi olmayan şeyler vardı. İlk yarıdaki gibi bir sonucu elimizden kaçırdık. Diğer yandan galibiyet aldığımız için mutluyuz. Önemli bir maçımız var. Evimizde 3 puanı almak istiyoruz. Bizim için her maç önemli. Ligde ve Avrupa'da liderliği hedefliyoruz. Tottenham'a karşı özel bir maç olacak ama önce Beşiktaş'a odaklanmamız gerekiyor."

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