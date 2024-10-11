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Haberler Galatasaray

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen'in, ocak ayında sarı kırmızılılardan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusuydu. 25 yaşındaki yıldız golcü konuya dair kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 09:49
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TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Sarı kırmızılılarda lige verilen arada tüm gözler transfer çalışmalarına çevrilmiş durumda.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Cimbom'da en çok konuşulan konulardan biri ise Victor Osimhen.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Dünyaca ünlü golcünün ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusuydu.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Ve Osimhen transferine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

İşte ayrıntılar...

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Transfer döneminde Galatasaray'a gelerek ortalığı ayağa kaldıran Victor Osimhen, devre arasında ayrılacağı iddialarına hiç kulak asmıyor.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Nijeryalı oyuncunun sarı kırmızılı takıma imza atmasının ardından hem taraftar hem de takım arkadaşları tarafından hemen kabullenilmesi ile birlikte rahat bir nefes almıştı.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Napoli'de kadro dışı bırakılan ve gönderilmesi için her yolu denenen oyuncu Galatasaray tercihini yaparak ne kadar doğru bir adım attığını da yakın çevresi ile paylaştı.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Napoli'nin Chelsea ile bonservis görüşmelerinin sürdüğü ve devre arasında Osimhen için Premier Lig'e yol alacağı iddiaları da bulunuyor.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde bu adımın gerçekleşeceği konuşulsa da Nijeryalı, sezonu Aslan'da tamamlamaktan yana.

TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Sabah'ta yer alan habere göre, düzenli oynayarak performansını daha da arttırmak isteyen oyuncu sezon sonunda karar vermek istiyor.

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