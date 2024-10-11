TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı
Galatasaray'ın dünyaca ünlü forveti Victor Osimhen'in, ocak ayında sarı kırmızılılardan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusuydu. 25 yaşındaki yıldız golcü konuya dair kararını verdi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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Dünyaca ünlü golcünün ocak ayında takımdan ayrılıp ayrılmayacağı büyük merak konusuydu.
Ve Osimhen transferine dair çarpıcı bir gelişme yaşandı.
İşte ayrıntılar...
Transfer döneminde Galatasaray'a gelerek ortalığı ayağa kaldıran Victor Osimhen, devre arasında ayrılacağı iddialarına hiç kulak asmıyor.
Nijeryalı oyuncunun sarı kırmızılı takıma imza atmasının ardından hem taraftar hem de takım arkadaşları tarafından hemen kabullenilmesi ile birlikte rahat bir nefes almıştı.
Napoli'de kadro dışı bırakılan ve gönderilmesi için her yolu denenen oyuncu Galatasaray tercihini yaparak ne kadar doğru bir adım attığını da yakın çevresi ile paylaştı.
Napoli'nin Chelsea ile bonservis görüşmelerinin sürdüğü ve devre arasında Osimhen için Premier Lig'e yol alacağı iddiaları da bulunuyor.
Serbest kalma bedelinin ödenmesi halinde bu adımın gerçekleşeceği konuşulsa da Nijeryalı, sezonu Aslan'da tamamlamaktan yana.
Sabah'ta yer alan habere göre, düzenli oynayarak performansını daha da arttırmak isteyen oyuncu sezon sonunda karar vermek istiyor.
25 yaşındaki Osimhen Galatasaray ile 4 resmi maça çıkarken tamamında ilk 11'deydi.
Osimhen toplamda 4 mücadelede 2 gol atarken 3 kez de asist yaptı. Toplam 5 gole katkı verdi.
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