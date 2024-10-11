TRANSFER HABERİ: Osimhen'den Galatasaray kararı! Yakın çevresiyle paylaştı

Nijeryalı oyuncunun sarı kırmızılı takıma imza atmasının ardından hem taraftar hem de takım arkadaşları tarafından hemen kabullenilmesi ile birlikte rahat bir nefes almıştı.

Napoli'de kadro dışı bırakılan ve gönderilmesi için her yolu denenen oyuncu Galatasaray tercihini yaparak ne kadar doğru bir adım attığını da yakın çevresi ile paylaştı.