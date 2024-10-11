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Haberler Galatasaray

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Milli arada ülkesine giden ve Arjantin basınının River Plate'e transfer olacağı iddiası üzerine sarı kırmızı kulüpten açıklama geldi. Galatasaray'ın Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, Icardi'nin transferi hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 11 Ekim 2024 Cuma 12:19
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Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Milli araya Alanyaspor galibiyetiyle giden Galatasaray'da ülkesine giden Mauro Icardi için flaş transfer iddiaları ortaya atıldı.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Geçtiğimiz 2 sezona göre performansında düşüş yaşayan Mauro Icardi, eleştirilerin ardından sosyal medya hesabından Galatasaray'da çıktığı 83 maçta 58 gol 22 asist yaptığı istatistiklerini paylaştı.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Arjantin basını River Plate kulübünün yıldız oyuncuyuyla anlaşarak Icardi'yi ülkesine geri dönebileceğini iddia etmişti.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Icardi'nin Wanda Nara ile barışması, River Plate'e transfer olacağı iddialarını beraberinde getirdi.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Milliyet'te yer alan habere göre Icardi'nin transferiyle ilgili konuşan Galatasaray'ın Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu transferle ilgili son noktayı koydu.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Hatipoğlu, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

"AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYOR"
"Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" açıklamasını yaptı.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Icardi 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.

Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

Yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.

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