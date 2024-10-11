Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Mauro Icardi'nin geleceği merak ediliyor. Milli arada ülkesine giden ve Arjantin basınının River Plate'e transfer olacağı iddiası üzerine sarı kırmızı kulüpten açıklama geldi. Galatasaray'ın Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu, Icardi'nin transferi hakkında konuştu. İşte detaylar... | GALATASARAY HABERLERİ
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Icardi'nin Wanda Nara ile barışması, River Plate'e transfer olacağı iddialarını beraberinde getirdi.
Milliyet'te yer alan habere göre Icardi'nin transferiyle ilgili konuşan Galatasaray'ın Sportif A.Ş Başkan Yardımcısı İbrahim Hatipoğlu transferle ilgili son noktayı koydu.
Hatipoğlu, "Icardi'nin özel hayatındaki olumlu gelişmeler bizi de sevindirir. Sonuçta çocukları Arjantinde'ydi. Ayrılması kesinlikle söz konusu değil" dedi.
"AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYOR"
"Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" açıklamasını yaptı.
Galatasaray formasıyla bu sezon 10 maça çıkan Icardi 3 gol 2 asistlik katkı sağladı.
Yıldız oyuncunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
DİĞER