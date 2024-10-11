Icardi Galatasaray'dan ayrılacak mı? Resmi açıklama yapıldı

"AYRILMAYI ASLA DÜŞÜNMÜYOR"

"Herkesin bildiği gibi Icardi bizim için çok değerli bir futbolcu ve ayrılmayı asla düşünmüyor. Bu sezon ligde ve Avrupa'da hedeflerimize ulaşacaksak bunda Icardi'nin önemli bir rolü olacak" açıklamasını yaptı.