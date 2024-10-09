GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur
Galatasaray'ın dünyaca ünlü iki golcüsü Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Nijeryalı yıldız Osimhen'in, Arjantinli takım arkadaşına büyük fark attığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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ÇIKARILINCA TAVIR KOYDU
Kenara gelirken elindeki bantları yırtıp atan, maç sonunda tribünlere giden takıma katılmayan, stattan da ilk ayrılan isim olan Icardi'nin tavrı eleştiri aldı.
Osimhen'in oynadığı maçlarda Galatasaray'ın rakiplere daha fazla baskı kurup etkili olduğu görülürken, iki yıldız golcünün istatistikleri de bu farkı açıkça ortaya çıkardı.
İKİLİ MÜCADELE: 34-16
İki futbolcunun görev aldığı maçlarda Osimhen'i üstün kılan em önemli nokta ise kazandığı ikili mücadeleler ve sahip olduğu üstün fizik gücü oldu.
Nijeryalı golcü süre aldığı Fenerbahçe derbisi ile birlikte PAOK ve Rizespor maçlarında rakipleriyle toplam 34 ikili mücadeleye girdi.
Mauro Icardi ise Kasımpaşa, Rigas ve Alanyaspor maçlarında rakipleriyle sadece 16 mücadeleye girdi.
Icardi aynı zamanda, 81 dakika oyunda kaldığı Alanyaspor maçında rakip kaleye hiç şut çekemezken girdiği beş ikili mücadeleden sadece birini kazanabildi.
A PLANI ARTIK OSIMHEN
Osimhen fizik gücüyle bu konuda da Icardi'den öne çıktı.
Nijeryalı yıldız bu üç maçta ceza sahasında toplam 23 kere topla buluşmayı başardı.
Icardi ise zorluk seviyesi daha düşük rakiplere karşı yalnızca 10 kere topla buluşabildi.
Osimhen daha zorlu rakiplere karşın oynamasına rağmen Icardi'ye bu noktada fark attı.
Önde baskı, yoğun presle oynamak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un A planı da milli takım arasından sonra Osimhen olacak gibi durmakta.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, çift santrfor oyun modeli sonuç vermezse A planı Osimhen olacak.
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