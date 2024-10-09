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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Galatasaray'ın dünyaca ünlü iki golcüsü Mauro Icardi ve Victor Osimhen ile ilgili dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı. Nijeryalı yıldız Osimhen'in, Arjantinli takım arkadaşına büyük fark attığı öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 09 Ekim 2024 Çarşamba 10:16
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GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Galatasaray'da yaşadığı sakatlık sonrasında sahalara istediği gibi dönemeyen Mauro Icardi'nin durumu tartışılmaya başlandı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Alanyaspor maçında da beklentilerin altında kalan Arjantinli yıldız, oyundan alınmasına tepki göstermişti.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Kenara gelirken elindeki bantları yırtıp atan, maç sonunda tribünlere giden takıma katılmayan, stattan da ilk ayrılan isim olan Icardi'nin tavrı eleştiri aldı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

ÇIKARILINCA TAVIR KOYDU

Kenara gelirken elindeki bantları yırtıp atan, maç sonunda tribünlere giden takıma katılmayan, stattan da ilk ayrılan isim olan Icardi'nin tavrı eleştiri aldı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Osimhen'in oynadığı maçlarda Galatasaray'ın rakiplere daha fazla baskı kurup etkili olduğu görülürken, iki yıldız golcünün istatistikleri de bu farkı açıkça ortaya çıkardı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

İKİLİ MÜCADELE: 34-16

İki futbolcunun görev aldığı maçlarda Osimhen'i üstün kılan em önemli nokta ise kazandığı ikili mücadeleler ve sahip olduğu üstün fizik gücü oldu.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Nijeryalı golcü süre aldığı Fenerbahçe derbisi ile birlikte PAOK ve Rizespor maçlarında rakipleriyle toplam 34 ikili mücadeleye girdi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Mauro Icardi ise Kasımpaşa, Rigas ve Alanyaspor maçlarında rakipleriyle sadece 16 mücadeleye girdi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Icardi aynı zamanda, 81 dakika oyunda kaldığı Alanyaspor maçında rakip kaleye hiç şut çekemezken girdiği beş ikili mücadeleden sadece birini kazanabildi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

A PLANI ARTIK OSIMHEN

Osimhen fizik gücüyle bu konuda da Icardi'den öne çıktı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Nijeryalı yıldız bu üç maçta ceza sahasında toplam 23 kere topla buluşmayı başardı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Icardi ise zorluk seviyesi daha düşük rakiplere karşı yalnızca 10 kere topla buluşabildi.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Osimhen daha zorlu rakiplere karşın oynamasına rağmen Icardi'ye bu noktada fark attı.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Önde baskı, yoğun presle oynamak isteyen Galatasaray'da Okan Buruk'un A planı da milli takım arasından sonra Osimhen olacak gibi durmakta.

GALATASARAY HABERİ: Osimhen'den Icardi'ye büyük fark! Bu istatistikler çok konuşulur

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, çift santrfor oyun modeli sonuç vermezse A planı Osimhen olacak.

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