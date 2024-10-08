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Haberler Galatasaray

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray, transfer döneminin bitmesine günler kala yıldız oyuncu Victor Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak 1 sezonluğuna renklerine bağladığını açıklamıştı. Nijeryalı oyuncu kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmayı başarmıştı. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına devam edememişti. Osimhen'in sahalara dönüş tarihi ile ilgili sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2024 Salı 06:50
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Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak transfer ettiği Victor Osimhen şu ana kadar gösterdiği performansla taraftarların sevgisini kazandı.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Nijeryalı yıldız 2 golle damga vurduğu Kasımpaşa maçında arka adalesinden sakatlık yaşamış ve devre arasında oyundan alınmıştı.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Ardından çekilen MR sonrası yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı…

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

"Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden sol üst arka adale zorlanma ve kanama tespit Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanan Osimhen, Rigas ve Alanyaspor önünde forma giyememişti.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Taraftarlar, yıldız futbolcunun Antalya'da forma giymesini beklerken şok eden bir iddia gündemi sarstı.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Takvim'de yer alan haberde belirtilen iddialara göre Osimhen'in sakatlığı tahmin edilenden daha ciddi.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Milli takım kadrosuna da alınmayan Nijeryalı forvetin Antalya ve Elfsborg maçlarını kaçıracağı, Beşiktaş derbisinde ise büyük ihtimalle oynayacağı öne sürülüyor.

Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...

Okan Buruk ise yaptığı açıklamada Osimhen'in milli ara sonrası ilk maçta takımdaki yerini alabileceğini belirtmişti.

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