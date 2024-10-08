Galatasaray'a Victor Osimhen'den kötü haber! Beşiktaş derbisinde...
Galatasaray, transfer döneminin bitmesine günler kala yıldız oyuncu Victor Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak 1 sezonluğuna renklerine bağladığını açıklamıştı. Nijeryalı oyuncu kısa sürede sarı kırmızılı taraftarların sevgisini kazanmayı başarmıştı. Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmanın ikinci yarısına devam edememişti. Osimhen'in sahalara dönüş tarihi ile ilgili sevenlerini üzecek bir gelişme yaşandı. İşte detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)
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"Sol üst arka adalesinde ağrı hisseden sol üst arka adale zorlanma ve kanama tespit Osimhen'in tedavisine başlanmıştır."
Milli ara sonrası sahalara dönmesi planlanan Osimhen, Rigas ve Alanyaspor önünde forma giyememişti.
Taraftarlar, yıldız futbolcunun Antalya'da forma giymesini beklerken şok eden bir iddia gündemi sarstı.
Takvim'de yer alan haberde belirtilen iddialara göre Osimhen'in sakatlığı tahmin edilenden daha ciddi.
Milli takım kadrosuna da alınmayan Nijeryalı forvetin Antalya ve Elfsborg maçlarını kaçıracağı, Beşiktaş derbisinde ise büyük ihtimalle oynayacağı öne sürülüyor.
Okan Buruk ise yaptığı açıklamada Osimhen'in milli ara sonrası ilk maçta takımdaki yerini alabileceğini belirtmişti.
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