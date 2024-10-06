  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Galatasaray

Galatasaray'ın devre arası bombası belli oldu! Talisca ve transfer...

Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da yönetim devre arası için transfer çalışmaları için gündemine Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı aldı. Sarı-kırmızılılar bu transfer hamlesiyle birlikte 10 numaradaki nokta atışı sonuçlandırmak istiyor. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ekim 2024 Pazar 06:50
Son dakika Galatasaray haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Galatasaray'ın devre arası bombası belli oldu! Talisca ve transfer...

Cimbom, ocak ayında büyük bir transfer bombası patlatmak için harekete geçti.

Galatasaray'ın devre arası bombası belli oldu! Talisca ve transfer...

O İSİM TALISCA

Bir dönem Beşiktaş takımında fırtınalar estiren 30 yaşındaki Brezilyalı 10 numara için ilk temaslar kurulmaya başlandı.

Galatasaray'ın devre arası bombası belli oldu! Talisca ve transfer...

Al Nassr'ın yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği Talisca'nın menajeriyle masaya oturuldu. Şartları soruldu.

Galatasaray'ın devre arası bombası belli oldu! Talisca ve transfer...

30 Haziran 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız için yönetim düğmeye bastı.

Galatasaray'ın devre arası bombası belli oldu! Talisca ve transfer...

Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla ligde 5 maçta 3 gole imza attı.

Mourinho'nun gözünden düşmüştü! İrfan Can'a sürpriz talip
"Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..."
DİĞER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Levent Tüzemen, Fatih Terim gerçeğini açıkladı! Okan Buruk'un yerine mi gelecek?
10. yılında 6-7 Ekim ihanetinin şifreleri! Selahattin Demirtaş gün yüzü görmeyecek... Yasin Börü'ye kıyan 'süresiz direniş' çağrısı
3 Büyüklerin Avrupa Ligi'ni kazanma ihtimalleri açıklandı!
G.Saray kara bulutları dağıtmak istiyor! İşte Buruk'un 11'i
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
"Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..." "Trabzonspor'un devre arası transfer döneminde..." 08:41
4'te 4 peşinde 4'te 4 peşinde 00:24
MAXİM’DEN GÖZDAĞI MAXİM’DEN GÖZDAĞI 00:23
Bursa’nın ilk hedefi play-off Bursa’nın ilk hedefi play-off 00:21
TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI TELEKOM, G.SARAY’I YIKTI 00:21
Efeler Ligi’nde 1. hafta programı Efeler Ligi’nde 1. hafta programı 00:20
Daha Eski
Dişi Kartal galip: 3 - 1 Dişi Kartal galip: 3 - 1 00:19
1. Lig'de panorama 1. Lig'de panorama 00:19
Eczacıbaşı'dan set yok! Eczacıbaşı'dan set yok! 00:17
Fenerbahçe firesiz Fenerbahçe firesiz 00:17
Muhteşem Cimbom! Muhteşem Cimbom! 00:17
Eczacıbaşı'dan set yok! Eczacıbaşı'dan set yok! 00:16