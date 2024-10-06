Galatasaray'ın devre arası bombası belli oldu! Talisca ve transfer...
Son dakika spor haberleri...Galatasaray'da yönetim devre arası için transfer çalışmaları için gündemine Al Nassr forması giyen Anderson Talisca'yı aldı. Sarı-kırmızılılar bu transfer hamlesiyle birlikte 10 numaradaki nokta atışı sonuçlandırmak istiyor. İşte haberin detayları... GS SPOR HABERLERİ
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O İSİM TALISCA
Al Nassr'ın yabancı kontenjanında yer açmak için göndermek istediği Talisca'nın menajeriyle masaya oturuldu. Şartları soruldu.
30 Haziran 2026 yılında sözleşmesi sona erecek olan Brezilyalı yıldız için yönetim düğmeye bastı.
Talisca bu sezon Al Nassr formasıyla ligde 5 maçta 3 gole imza attı.
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