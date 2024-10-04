GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...
Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in talipleri bitmiyor. Son olarak, İngiliz Basını'nda yer alan haberde Premier Lig'in 2 dev takımının ocak ayında Osimhen'i transfer etmek için rekabete girecekleri öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)
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Öte yandan Osimhen'le ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.
Son olarak, İngiliz Basını'ndan dünyaca ünlü golcüyle ilgili önemli bir transfer iddiası öne sürüldü.
ARSENAL'DA HEDEF OSIMHEN
TEAMtalk'da yer alan habere göre Arsenal'ın Gabriel Jesus ve Kai Havertz'den daha güvenilir bir bitirici aradığı ve Osimhen'in Arsenal'in ocak ayı transfer hedefinde olan 5 isimden biri olduğu yazıldı.
CHELSEA'NİN DE İLGİSİ VAR
Haberin devamında Chelsea'nin de Osimhen'e uzun zamandır ilgisi olduğu ve Osimhen'i transfer etmek için Arsenal ve Chelsea arasında ocak ayında bir rekabet olacağı belirtildi.
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