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Haberler Galatasaray

GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...

Galatasaray'ın Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı yıldız futbolcu Victor Osimhen'in talipleri bitmiyor. Son olarak, İngiliz Basını'nda yer alan haberde Premier Lig'in 2 dev takımının ocak ayında Osimhen'i transfer etmek için rekabete girecekleri öne sürüldü. İşte detaylar... (GS SPOR HABERİ)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 16:55
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MEHMET MERT ERENLER
GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...

Galatasaray, yaz transfer döneminin sonlarına doğru Victor Osimhen'i Napoli'den kiralık olarak kadrosuna katarak büyük ses getirmişti.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...

Yıldız futbolcu, Süper Lig'in 6. haftasında oynanan Kasımpaşa maçında sarı-kırmızılı formayla ilk gollerini attı.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...

Ancak aynı maçın ilk yarısında sakatlanarak oyundan çıkan Osimhen, Rigas Skola maçında oynayamadı ve Alanyaspor maçında da forma giyemeyecek.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...

Öte yandan Osimhen'le ilgili flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...

Son olarak, İngiliz Basını'ndan dünyaca ünlü golcüyle ilgili önemli bir transfer iddiası öne sürüldü.

GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...

ARSENAL'DA HEDEF OSIMHEN

TEAMtalk'da yer alan habere göre Arsenal'ın Gabriel Jesus ve Kai Havertz'den daha güvenilir bir bitirici aradığı ve Osimhen'in Arsenal'in ocak ayı transfer hedefinde olan 5 isimden biri olduğu yazıldı.

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