GALATASARAY HABERLERİ | Ada devleri Osimhen için yarışa girdi! Ocak ayında...

Son olarak, İngiliz Basını'ndan dünyaca ünlü golcüyle ilgili önemli bir transfer iddiası öne sürüldü.

ARSENAL'DA HEDEF OSIMHEN TEAMtalk'da yer alan habere göre Arsenal'ın Gabriel Jesus ve Kai Havertz'den daha güvenilir bir bitirici aradığı ve Osimhen'in Arsenal'in ocak ayı transfer hedefinde olan 5 isimden biri olduğu yazıldı.