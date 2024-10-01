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Haberler Galatasaray

Manisa'da ilginç kahvehane! Galatasaray'ı eleştirmek ve Fenerbahçe forması "yasak"

Manisa'da yaşayan Veli Turan, Galatasaray'a gönül veren babasının 34 yıl önce açtığı, sarı kırmızı renkler ve oyuncuların posterleriyle donattığı "Galatasaraylılar Kahvehanesi"nde babadan kalma takım sevgisini yaşatıyor. İşte ayrıntılar... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 01 Ekim 2024 Salı 12:23
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Manisa'da ilginç kahvehane! Galatasaray'ı eleştirmek ve Fenerbahçe forması "yasak"

Manisa'da yaşayan Veli Turan, Galatasaray'a gönül veren babasının 34 yıl önce açtığı, sarı kırmızı renkler ve oyuncuların posterleriyle donattığı "Galatasaraylılar Kahvehanesi"nde babadan kalma takım sevgisini yaşatıyor.

Yuntdağ bölgesindeki kırsal Osmancalı Mahallesi'nde 1990 yılında hizmet vermeye başlayan kahvehane, tavandan zemine, duvarlardan camlarına, sandalye ve masalarından çay bardakları ve fincanlara kadar sarı kırmızı renkleriyle dikkati çekiyor.

İşletmede duvarları futbolcuların çok sayıda fotoğrafı ve posteri ile kulüple ilgili gazetelerde çıkmış haberler süslüyor. Eski gazete haberleri takımın yakın geçmişine ait başarılarını içeriyor.

"GALATASARAY KAZANDIĞI ZAMAN ÇAYLAR BEDAVA OLUYOR"

Veli Turan, babasının aktardığı sevdayı yaşattığını söyledi.

Babası Sadrettin Turan'ın 34 yıl boyunca dergilerden, gazetelerden ve sahaflardan topladığı poster, resim ve gazete kupürlerini çerçeveleterek kahvehanenin duvarlarını donattığını belirten Veli Turan, "Galatasaray'da oynamış futbolcular, takım kadroları... Galatasaray'ın tarihi var burada, müze gibi oldu burası. Fenerbahçeliler görünce şaşırıp tebrik ediyor. Babam merakla başladı, içinden geldi, birkaç fotoğrafla başladı. Sonra bu hale geldi. Babamızdan bize kaldı, biz de devam ettirmeye çalışıyoruz." dedi.

Turan, maç günleri kahvehanenin dolduğunu, mahallede yaşayanların yüzde 98'inin Galatasaray taraftarı olduğunu, kahvehanede başka maçın izlenmediğini anlattı.

Galatasaray mağlup olunca adeta hayata küstüklerini dile getiren Turan, "Bir hafta suratımız asık geziyoruz, içimizden bir şey yapmak gelmiyor. Galatasaray kazandığı zaman da çaylar bedava oluyor. Bütün herkesi buraya çay içmeye bekleriz." ifadelerini kullandı.

KAHVEHANENİN KURALLARI VAR

Turan, kahvehane için bir kartvizit bastırdıklarını ve bu kartvizitte "müessesenin kuralları"nı yazdıklarını aktararak, bunları "Galatasaray'ı eleştirmek yasaktır, Fener formasıyla girmek yasaktır. Fenerbahçe'ye övgü dolu sözler söylemek yasaktır. Fenerbahçe maçlarını izlemek, haber ve dizi izlemek yasaktır." diye sıraladı.

Kahvehanenin müdavimlerinden Osman Delen de işletmeye geldiğinde kendisini stadyumda gibi hissettiğini anlattı.

İsmail Hakkı Sevben de sıra dışı bir kahvehaneye sahip olduklarını dile getirerek, "Kahvemiz güzel, çayımız güzel, Galatasaray'ımız güzel. Maçların ardından Galatasaray kazandığında çaylar beleş oluyor. Hepimiz Galatasaray'ı destekliyoruz." diye konuştu.

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