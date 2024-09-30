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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da hatalar silsilesi! İşte puan kaybının sebepleri

3-3'lük Kasımpaşa beraberliği böyle geldi. Başlangıç planı tutan Okan Buruk, değişikliklerde sınıfta kaldı. Yorgunluk sebebiyle yedeğe aldığı oyuncuları sahaya sürünce kayıp kaçınılmaz oldu.

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 30 Eylül 2024 Pazartesi 06:50
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Galatasaray'da hatalar silsilesi! İşte puan kaybının sebepleri

Galatasaray'ın Kasımpaşa karşısında 3-0 öne geçtiği maçtan 3-3'lük beraberlikle ayrılması şok etkisi yarattı. Sarı-kırmızılı ekibin kaybında teknik heyetin hataları önemli rol oynadı. Davinson, Torreira, Kaan, Barış ve Mertens'i dinlendiren Okan Buruk, mücadeleye 4-4-2 düzeninde çıktı. Başlangıç planı tutan tecrübeli hocanın, Osimhen'in sakatlığı sonrası yaptığı hamleler ise eleştirilere neden oldu.

ISINDILAR AMA...

Buruk, ikinci yarının başında Batshuayi yerine yorgunluk sebebiyle dinlendirdiği Mertens ve Barış'ı sahaya sürdü. Yorgunluğu gözüken iki oyuncu da bekleneni veremedi. Buruk daha sonra ise Jakobs'a destek olması için Jelert'i sol kanada çekti. Bu tercih de sonuç vermedi. Davinson ve Torreira'nın ikinci yarı boyunca kenarda ısındığı mücadelede, en etkisiz isimler Nelsson ve Kerem Demirbay 90 dakika sahada kalınca şok bir kayıp geldi.

41 YIL SONRA İLK

Galatasaray, 41 yıl sonra ilk kez üç farklı öne geçtiği bir maçta puan kaybetti. Sarı-kırmızılılar, en son 1983 yılında Fenerbahçe'ye karşı oynadığı mücadelede 4-1 öne geçmiş, ancak o maç da 4-4'lük beraberlikle sonuçlanmıştı.

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