Etebo'dan yıllar sonra gelen transfer itirafı! Meğer Galatasaray'ın ezeli rakibi...

Bir dönem Galatasaray'ın formasını terleten ve şimdilerde Trendyol 1. Lig ekiplerinden Gençlerbirliği'nin formasını terleten Peter Etebo, Hürriyet'e dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
"GENÇLERBİRLİĞİ, SAKATLIK SÜRECİMDE BANA SAHİP ÇIKTI"
"Futboldan uzak kaldığım 1 sene benim adıma tabii ki çok uzun bir süreydi. Gerçekten futboldan bu kadar uzak kalacağımı hiç düşünmemiştim. Ama ne yazık ki böyle bir süreç başımdan geçti. Özellikle bonservisi olmayan bir oyuncuydum. İstediğim her takıma gidebilecekken böyle bir sakatlıkla karşı karşıya kaldım. Bu 1 sene boyunca rehabilitasyon ve iyileşme süreciyle uğraştım. O açıdan iyi olduğunu söyleyebilirim.
Bu 1 sene zor ama tam olarak iyileşmem için yeterli süre olarak geçti. Sakatlığımın üzerinden 6-7 ay geçtikten sonra Gençlerbirliği'ne geldim. Buraya geldiğim süreçte Gençlerbirliği bana sahip çıktı ve sakatlığımın iyileşmesi adına ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Gençlerbirliği, bana bir aile gibi davrandı."
"TEK HEDEFİM GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ YENİDEN SÜPER LİG'E ÇIKARMAK"
TFF 1.Lig'de şimdiye kadar çıktığı 6 maçta 11 puan toplayan ve puan tablosunda 7.sırada yer alan Gençlerbirliği'nin yeni sezondaki hedeflerinden bahseden Etebo, "Şu an ligde iyi gittiğimiz doğru ama lig başlayalı henüz 7 hafta oldu. Baktığınız zaman yolun daha çok başındayız ve gitmemiz gereken çok yol var. Kazanmamız gereken çok sayıda maç bulunuyor. Ayrıca başarmamız gereken birçok şey var. Hepimizin gayreti ve hedefi bu güzel ve tarihi takımı tekrardan Süper Lig'e çıkarabilmektir." ifadelerine yer verdi.
"GALATASARAY'IN SAHASINDA İNANILMAZ BİR ATMOSFER VARDI"
"Galatasaray'a geldiğim sezon ne yazık ki pandemi olayı vardı. Bundan dolayı seyirciler maça gelememişti. Son maçlarda taraftara karşı oynamıştık. Buna rağmen taraftarlar stadyuma geldiklerinde o coşkuyu hissedebiliyordunuz. Stadyum dolduğu andan itibaren inanılmaz bir atmosfer oluyordu."
"FATİH TERİM, BABACAN BİR İNSANDI. BİZE HER ZAMAN EN ÜST SEVİYEDE YARDIM EDERDİ"
Galatasaray'da oynadığı dönem sarı-kırmızılı ekibin efsanelerinden olan teknik direktör Fatih Terim'le çalışma şansı yakalayan Nijeryalı yıldız, tecrübeli teknik adamın takım yönetimiyle ilgili olarak şöyle konuştu: "Galatasaray'a geldiğimde bana söylenen ilk şey teknik direktörümüzün lakabının 'imparator' olduğuydu. Fatih Terim, gerçekten çok babacan bir insandı. Hep takımıyla beraber olmak isteyen, oyuncularıyla her zaman iyi ilişkiler kurabilen birisiydi. Ne sorunumuz olursa olsun çözmek için çabalardı."
"FENERBAHÇE MAÇININ NE KADAR BÜYÜK OLDUĞUNU ANTRENMANLARDA ANLAMIŞTIM"
2021 yılında Kadıköy'deki dev derbide Fenerbahçe'yi Mostafa Mohamed'in golüyle 1-0 yendikleri maça değinen ve yaşadığı derbi atmosferini anlatan 28 yaşındaki futbolcu, "Fenerbahçe maçının ne kadar büyük bir maç olduğunu ben zaten maçtan önceki antrenmanlarda anlamıştım. Çünkü taraftarlar antrenmanlara gelip meşaleler yakmaya başladılar. O antrenmanlara taraftarların geldiğini gördüğünüz zaman siz de ayrı bir motive oluyorsunuz. Taraftarlar da Fenerbahçe maçlarının ne kadar önemli olduğunu bize hissettiriyordu."
"OKAN BURUK'UN SON 2 YILDA 2 SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞU YAŞAMASI TAKDİRE ŞAYAN"
Galatasaray ile son 2 yıldır Süper Lig şampiyonluğuna imza atan teknik direktör Okan Buruk'un başarısına değinen Peter Etebo, "Galatasaray'ın başında görev aldığınız ilk 2 senenizde 2 Süper Lig şampiyonluğu yaşamak gerçekten çok büyük bir başarı. Okan Buruk'un Galatasaray gibi büyük bir kulübü bu kadar yarışmacı bir ortamda şampiyon yapması gerçekten takdire şayan."
"OSIMHEN, YAPTIKLARIYLA GALATASARAY'DA ÖRNEK BİR OYUNCU OLACAK"
Galatasaray'ın geçtiğimiz haftalarda Napoli'den kadrosuna kattığı vatandaşı Victor Osimhen'le ilgili konuşan yıldız futbolcu, dünyaca ünlü santrfordan övgüyle bahsetti. Osimhen'in sarı-kırmızılılara büyük bir katkı sağlayacağını belirten Nijeryalı orta saha, son olarak şunları ekledi: "Victor Osimhen, tabii ki çok büyük bir isim. Çok istekli ve hep başarıya aç bir futbolcu. Hep başarılı olmak isteyen ve hiçbir zaman mücadeleyi bırakmayan bir oyuncu. Osimhen'in Türkiye'ye gelmesine çok sevindim. Türkiye'nin en büyük kulüplerinden biri olarak Galatasaray'a transfer olması onun adına iyi bir olay."
TRANSFER İTİRAFI GÜNDEM OLDU!
2020 yılında Stoke City'den Galatasaray'a transfer olan Peter Etebo, sarı-kırmızılı ekibe transfer sürecinde yaşadığı dikkat çekici olaya da değindi. Etebo, o süreçle ilgili olarak, "Stoke City'den Galatasaray'a transfer olurken ilginç bir durum ortaya çıktı. Stoke City'den ayrılacağım kesinleştiğinde menajerim beni aradı. Menajerim beni ilk aradığında bana söylediği ilk takım Beşiktaş'tı.
Ben Beşiktaş'a transfer olacaktım hatta resmi yazıyı da bana gösterdi. Ben de bu teklife, 'Tamam' dedim. Menajerim ertesi gün yeniden aradığında, 'Beşiktaş olmadı, Galatasaray'a gidiyorsun' dedi. Bir gün içinde kararın bu kadar hızlı değişmesine ben de çok şaşırmıştım" diye konuştu.