Galatasaray'da o sorun Okan Buruk'un keyfini kaçırdı!
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde o sorun teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...
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Cimbom sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı kritik maçtan da mutlak 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.
Bu mücadele öncesi o sorun ise teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.
Sabah'ın haberine göre RAMS Park'ın bozulan zemini sarı-kırmızılı camiada önemli bir problem.
2021 yazında sıfırdan yenilenen Aslantepe'deki zemin, yoğun çalışmalara rağmen bu sezon olumlu sinyaller vermiyor. Kulüpte sahadan sorumlu Portekizli çim uzmanı mesai veriyor ancak RAMS Park'taki zemin sorunu bir türlü çözülemiyor.
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