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Haberler Galatasaray

Galatasaray'da o sorun Okan Buruk'un keyfini kaçırdı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Bu mücadele öncesinde o sorun teknik direktör Okan Buruk'u bir hayli düşündürüyor. İşte detaylar...

Galatasaray Haberleri Giriş Tarihi: 28 Eylül 2024 Cumartesi 11:38
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Galatasaray'da o sorun Okan Buruk'un keyfini kaçırdı!

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında dev derbide Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-1'lik skorla mağlup etmişti.

Galatasaray'da o sorun Okan Buruk'un keyfini kaçırdı!

Cimbom bu maçın ardından UEFA Avrupa Ligi'nde ilk maçında sahasında PAOK'u 3-1'lik skorla geçti.

Galatasaray'da o sorun Okan Buruk'un keyfini kaçırdı!

Üst üste 2 önemli zafer alan sarı-kırmızılılar, Kasımpaşa maçı öncesi büyük moral buldu.

Galatasaray'da o sorun Okan Buruk'un keyfini kaçırdı!

Cimbom sahasında Kasımpaşa ile oynayacağı kritik maçtan da mutlak 3 puanla ayrılarak galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

Galatasaray'da o sorun Okan Buruk'un keyfini kaçırdı!

Bu mücadele öncesi o sorun ise teknik direktör Okan Buruk'u düşündürüyor.

Galatasaray'da o sorun Okan Buruk'un keyfini kaçırdı!

Sabah'ın haberine göre RAMS Park'ın bozulan zemini sarı-kırmızılı camiada önemli bir problem.

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